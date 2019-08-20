2019-08-20T12:09:25+03:00
Звезды

«Учись, Витек!»: благодаря подаренной учительницей акварели детдомовец стал модным художником, продавшим картину за полмиллиона

Сирота Виктор Каплун из Красноярска смог исполнить свою мечту благодаря педагору
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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«Учись, Витек!»: учительница подарила детдомовцу дорогую акварель, чтобы исполнилась его мечта Фото: личная страница героя в соцсети«Учись, Витек!»: учительница подарила детдомовцу дорогую акварель, чтобы исполнилась его мечта Фото: личная страница героя в соцсети
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Художник-сирота из Лесосибирска (Красноярский край) продал картину за полмиллиона рублей, - для разбирающихся в живописи эта новость из ряда вон. Не каждый профессионал сможет продать картину за такие деньги. Речь о Викторе Каплуне, ему всего 27 лет. И – да, картину он, действительно, продал. Многие удивятся: да, кто он вообще такой, никому не известный мальчик из сибирской глубинки!

Виктор Каплун Фото: личная страница героя в соцсети

Виктор Каплун Фото: личная страница героя в соцсети

«Забери меня, пожалуйста»

Мама Виктора Каплуна погибла на пожаре: она работала на ЛДК в Лесосибирске, и однажды просто не вернулась. Отец горевал, потихоньку начал пить и, в конце концов, свел счеты с жизнью. Осталось трое детей: Надя (старшая), Витя и самый младший Андрей.

- Сначала я попал в детсад для детей сирот, Андрея в дом малютки распределили, - он был еще совсем мелкий. Потом нас с сестрой определили в школу-интернат, там жили. Именно там я увлекся рисованием, ходил в изостудию, но кроме этого увлекался борьбой, туризмом стрельбой, - рассказывает художник. - Мне, еще когда я маленьким был, уже хотелось оставить след. В вольной борьбе были и награды, и успехи, и первые места (на небольших, конечно, соревнованиях, но все-таки). И я метался между спортом и рисованием. Как-то тренер по вольной борьбе глянул на мои рисунки и сказал: «Лучше будь художником». Я тоже уже знал, что рисование – это прямо мое. И я понимал, что энергию надо вложить во что-то одно, потому что когда я работаю, я полностью, всеми мыслями в этой работе. Пошел к Ольге Игоревне Монайкиной (это наш преподаватель в изостудии), она обрадовалась.

- Вас не пытались усыновить?

- Нет. Но я помню, как я просил, чтобы меня забрали домой. У нас теплица была в школе, и там работала Елена Сергеевна, кажется, отчество не помню… Вот я маленький приходил туда очень часто, мне там так нравилось: растений много, уточка жила даже. И потом начал просить ее забрать меня. Даже записку написал: «Забери меня, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Три раза.

Автопортрет Фото личная страница героя в соцсети

Автопортрет Фото личная страница героя в соцсети

Самая дорогая акварель

Чтобы поступить в Суриковское училище, одной изостудии мало. Витя пошел в художественную школу. Как-то на занятии нужно было написать яблоко акварелью, все ученики сосредоточенно работали. Преподаватель ходила по классу, посматривая через плечо, направляя, если надо. Подошла и к Вите, взяла кисточку.

- Вить, а где твоя акварель?

- Вот она, - ответил мальчик, показывая на скромную медовую акварель в 12 цветов.

- Нет, этим у нас не пишут, - сказала учитель. - Нужна профессиональная акварель – «Невская палитра».

В тот момент на Витю, молча, обернулся весь класс: мальчишка в поношенной одежде, без красок… Зато краска залила его лицо.

- Мне в тот момент было так стыдно, что я из детского дома, что у меня нет такой дорогой акварели, 2 000 рублей - гигантская в то время сумма, - признается художник. - На перемене я собрал вещи и расстроенный пошел в детский дом.

В детдоме его встретила преподаватель по изостудии, расспросила – видела, что Витя сильно расстроен. Он ей и заявил: «Все, в «художку» больше не пойду, краски эти…». Конечно, она его успокоила, как могла, говорила: ради цели попасть в училище Сурикова, надо ходить и работать в художественной школе. А на следующий день в изостудии Витя нашел ту самую, дорогущую акварель «Невская палитра». И записку: «Учись, Витек! У тебя все впереди!» Сейчас Каплун, который успешно закончил то самое Суриковское училище, называет ее самой дорогой акварелью в жизни, хотя, конечно, может себе позволить краски и подороже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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