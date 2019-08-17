Художник-самоучка из Лесосибирска продал картину за полмиллиона рублей
Ему всего 26 лет. Сирота. Вырос в лесосибирском детдоме. С 5 лет Виктор Каплун мечтал стать художником. Получилось! Но в это пришлось вложить много сил: у других были возможности заниматься с преподавателями, покупать кисти, краски, холсты - у Виктора нет. Поэтому и профессионального образования у него нет, он самоучка.
Автопортрет Фото: личная страница в соцсетях
- Мне пришлось много работать, просто чтобы купить все, что необходимо для рисования, - рассказывает Виктор. - У меня не было преподавателей, но в моем распоряжении был целый мир великих художников.
Автопортрет Фото: личная страница героя в соцсетях
Особенно удачно у него получаются портреты, и это оценили покупатели. Средняч цена работы - от 30 до 50 тысяч рублей. А недавно в мастерскую к Виктору пришел один из заказчиков и увидел картину - «Блудного сына» . Картина была написана не для продажи, нопокупатель настолько загорелся, что уговорил художника продать ее за 500 тысяч рублей. Сейчас художник планирует выставку в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU