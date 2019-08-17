2019-08-17T07:18:26+03:00
Звезды

Художник-самоучка из Лесосибирска продал картину за полмиллиона рублей

Теперь художник планирует выставку в Москве
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Виктор Каплун Фото: личная страница в соцсетяхВиктор Каплун Фото: личная страница в соцсетях
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Ему всего 26 лет. Сирота. Вырос в лесосибирском детдоме. С 5 лет Виктор Каплун мечтал стать художником. Получилось! Но в это пришлось вложить много сил: у других были возможности заниматься с преподавателями, покупать кисти, краски, холсты - у Виктора нет. Поэтому и профессионального образования у него нет, он самоучка.

Автопортрет Фото: личная страница в соцсетях

Автопортрет Фото: личная страница в соцсетях

- Мне пришлось много работать, просто чтобы купить все, что необходимо для рисования, - рассказывает Виктор. - У меня не было преподавателей, но в моем распоряжении был целый мир великих художников.

Автопортрет Фото: личная страница героя в соцсетях

Автопортрет Фото: личная страница героя в соцсетях

Особенно удачно у него получаются портреты, и это оценили покупатели. Средняч цена работы - от 30 до 50 тысяч рублей. А недавно в мастерскую к Виктору пришел один из заказчиков и увидел картину - «Блудного сына» . Картина была написана не для продажи, нопокупатель настолько загорелся, что уговорил художника продать ее за 500 тысяч рублей. Сейчас художник планирует выставку в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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