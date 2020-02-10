В Красноярске с художником за работу рассчитались живым крокодилом

10 Февр. 2020 2020-02-10T05:51:41+03:00

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С красноярским художником Виктором Каплуном за работу рассчитались... живым крокодильчиком. Небольшой, но очень впечатляющий презент Виктору преподнес один из предпринимателей, узнав, что художник любит крокодилов. Напомним, молодой художник Виктор Каплун стал известен, когда неожиданно продал одну из своих картин за гигантскую сумму - полмиллиона рублей. Сам Виктор из Лесосибирска, сирота, вырос в детском доме. В последнее время живет и работает в Красноярске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/759763" frameborder="0"></iframe> Расплатились крокодилом.Видео: Инстаграм Виктора Каплуна

- Обычно я всегда беру оплату деньгами, но здесь сыграло роль то, что человек, видимо, узнал о том, что крокодилы - мои любимые животные, и решил рассчитаться именно таким образом, а я не смог устоять, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Виктор.

В дальнейшем крокодильчика художник планирует передать знакомой, которая занимается содержанием экзотических животных. Сам Виктор планирует помогать питомцу деньгами. В общем, судьба крокодила в надежных руках.

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Художник-сирота из Лесосибирска (Красноярский край) продал картину за полмиллиона рублей, - для разбирающихся в живописи эта новость из ряда вон. Не каждый профессионал сможет продать картину за такие деньги. Речь о Викторе Каплуне, ему всего 27 лет. И – да, картину он, действительно, продал (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU