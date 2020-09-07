«Убрать маки – жена любит розы»: бизнесмен купил картину знаменитого художника Поздеева и заказал ее переделку

- Мне даже страшно ставить на свой мольберт подлинного Поздеева, - признался Виктор. Фото: Виктор КАПЛУН, инстаграм.

Хрестоматийное: такой же, но с перламутровыми пуговицами… Подправьте мне картину Поздеева! С оригинальной просьбой обратился к известному в Красноярске художнику Виктору Каплуну один из местных бизнесменов.

На минуточку: Андрей Поздеев – едва ли не самый знаменитый сибирский живописец, он входит в рейтинг художников, формирующих мировое наследие. И вдруг – «подправьте»! Маки, изображенные на холсте, надо заменить на розы, попросил заказчик (имя свое он обнародовать не стал). При этом пояснил: картину хочет подарить жене, а розы – ее любимые цветы, рассказал Каплун в своем инстаграме. Цена вопроса – от 100 тысяч рублей.

Любой каприз за ваши деньги?

- Мне даже страшно ставить на свой мольберт подлинного Поздеева, - признался Виктор в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды – Красноярск». – Может, человек не понимает ценность картины? Я пытался его переубедить, но бесполезно: «Ничего не могу поделать, моей жене больше нравятся розы. Потом скажу, это сам Поздеев написал». Сейчас хочу предложить сделать качественную копию, но с заменой маков на розы. И еще надеюсь, может, после огласки в СМИ человек решит не трогать картину. Кстати, в Доме художника мне подтвердили, что это Поздеев. Скорее поздний, когда от реализма уходил к символическим формам. Вот и подпись его стоит. Да и владелец вряд ли бы купил ерунду, человек состоятельный, серьезный…

Виктор признается: перекрыть изображенное самим Поздеевым рука не поднимается. Фото: Виктор КАПЛУН, инстаграм.

А что, так можно было?! - поразились мы? Покупай себе шедевр и «делай с ним, что хошь». Увы, оказалось, да. Любой каприз за ваши деньги.

Хозяин может хоть сжечь

- Работы Поздеева, конечно, продаются, - прокомментировал научный сотрудник музейного центра «Площадь Мира» Андрей Сокульский. - Любой владелец может отнести их в антикварный, скажем, магазин, а там купит любой. Все это процесс неконтролируемый.

Ситуация такова: у работ Поздеева три ключевых собственника. В 41-м музее России хранится почти 500 его работ. Есть те, что находятся в собственности вдовы художника или того, что называется фондом Андрея Поздеева. Больше всего работ там.

Но есть и огромное количество частных собраний. Это произведения, с которыми можно делать все, что угодно. Охранять их, проследить за ними невозможно. Допустим, работа попала в такое собрание. И владелец может ее хоть сжечь, хоть переписать. И… не согласится Виктор, может согласиться другой. Никто ничего не сможет сказать - частная собственность.

Хорошая сторона этого вот в чем: рано или поздно владельцы картины сменятся. И потом можно краску, которую нанесет другой художник на работу Поздеева, просто смыть и вернуть ей первоначальный вид.

Скорее всего, эту работу никто не увидит. Часто они исчезают бесследно, могут уехать из Красноярска, даже из России. И след их теряется.

Мистификация или…?

По словам Андрея Сокульского (он занимается изучением творчества Поздеева несколько лет), картина действительно могла принадлежать кисти сибирского живописца. Манера его: ваза, цветы, у которых не прописаны стебли. Подпись есть, но сама по себе ничего не значит, легко подделать. Словом, вероятность: 50 на 50 – или бизнесмен и впрямь перепишет «наследие» Поздеева, или пострадает новодел:

Наш эксперт Андрей Сокульский поднял архивы. И нашел те же самые маки (один в один), но на другой картине Поздеева.

Сравните две картины. Фото: Виктор КАПЛУН, инстаграм, предоставлено Андреем СОКУЛЬСКИМ.

- Нужно понимать: наследие художника огромно, - говорит Андрей Сокульский. – Многие работы видели ТОЛЬКО сотрудники музея. Но здесь другой случай. Поясню: в альбоме «Цветы Андрея Поздеева», изданном в 2016-м году, мы видим картину «Букеты на черном». На ней два букета: большой и поменьше. И вот этот маленький букет как раз «перекочевал» на картину, которую принесли Виктору. Кто-то может предположить, Поздеев повторил сам себя. Но художник никогда не занимался самотиражированием. Кроме того, если сравнить обе работы, видно: написаны они по-разному. Большая - размашисто, автор явно был поглощен творческой задачей. А маленькая расчетливо. Автор писал неторопливо, копируя каждую форму - думал о точности «повтора». Вывод такой: или хозяину картины продали подделку. А ими торгуют даже на интернет-аукционах, среди сумок и обуви, представляете? У меня даже есть подборка подобных объявлений. И второй вариант: это мистификация художника, такое тоже встречается.

Картина полностью. Фото: предоставлено Андреем СОКУЛЬСКИМ.

СПРАВКА «КП»

Андрей Поздеев - известный советский и российский художник. Родился в селе Нижний Ингаш в 1926 году, умер в Красноярске в 1998-м. Был мастером авангарда и экспрессионизма. Включен в международный рейтинг художников XVIII—XXI веков, формирующих мировое наследие. Картины Поздеева находятся во многих музеях России и других стран, в том числе в Третьяковской галерее и Русском музее.

Виктор Каплун – выпускник художественного училища имени Сурикова. Автор многих работ, в том числе портретов известных людей Красноярска. Самая дорогая его картина «Блудный сын» была продана за полмиллиона рублей