Еще одна жертва: восьмой человек умер от отравления антисептиком в Якутии

Канистра, содержимое которой убило 7 человек Фото: ykt.sledcom.ru

Растет число жертв смертельного антисептика, изготовленного в Свердловской области. 21 ноября житель села Угоян Алданского района купил 1 литр актисептика в городе Алдан. Приехал домой, развел средство и выпил. Вскоре он почувствовал себя плохо, позвонил в "скорую", но медики ничем не смогли помочь. В Управлении Роспотребнадзора Якутии установили, что мужчина отравился тем самым средством для рук, от которого ранее умерли семь человек, еще двое в коме.

Напомним, 18 ноября компания из девяти человек в селе Томтор Таттинского района республики приобрела в местном магазине кожный антисептик для обработки рук «ANTISEPT'S». Разбавили и распили. Первой погибла женщина, вслед за ней двое мужчин, еще трое скончались через день, а 21 ноября стало известно и смерти седьмого пациента.

Канистру с антисептиком изъяли следователи. В лаборатории специалисты провели необходимые исследования, результаты шокировали – в составе метанол в количестве от 62 до 69 процентов (для человека губительны всего 30 граммов). На этикетке состав скрыт, указано лишь «70% спирта» - без уточнения наименования.

- Есть два спирта, которые очень похожи: метанол, сильнейший яд, и этанол, он используется в пищевой промышленности, - пояснил «Комсомольской правде» - Красноярск Валерий Иванов, химик. - Люди несведущие, которые ориентируются только по запаху, могут легко их перепутать. Возможно, спирты смешали, чтобы добавить объема - лишняя копейка не помешает.

Полицейские выяснили, что производитель смертельного антисептика - ИП Калинин А.В., Свердловская область, Сысертский район, поселок Октябрьский.

Ужас ситуации еще и в том, что даже по назначению такой антисептик опасен: специалисты говорят - яд абсорбируется через кожу, и если не к такому трагическому исходу, к печальным последствиям все же может привести. Ухудшению самочувствия, головной боли, аллергической реакции, и пр. Вдвойне страшно, - учитывая, что антисептиком обрабатывают руки и детям - априори восприимчивым.

По распоряжению главного санитарного врача республики антисептик был снят с продажи. Первоначально полицейские рейды показали, что ядовитый антисептик продавался в двух районах. Затем его нашли на магазинных полках еще в одном районе. В остатках значилось около 399 литров.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

В Свердловской области по распоряжению местного Роспотребнадзора также проводятся контрольные мероприятия в отношении производителя и поставщика антисептика, продукция арестована.

Опасность в том, что антисептик может оставаться у людей, которые запасались впрок. Не все могут знать о случившемся, и кто-то еще может отравиться этим средством. Поэтому этому делу пытаются придать максимальную огласку.

В Управлении Роспотребнадзора Якутии рассказали в чем опасность метилового спирта:

- Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммов, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества. Антисептические средства необходимо использовать только для наружного применения в соответствии с инструкцией, не употребляйте их внутрь, это опасно для здоровья и жизни! Все дезинфицирующие средства, в том числе кожные антисептики, должны иметь свидетельство о государственной регистрации и сертификат (декларацию) о соответствии.

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