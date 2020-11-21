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Происшествия

В Якутии после отравления антисептиком друг за другом умерли уже семь человек

В компании за столом разливали смертельно опасный метанол
Татьяна РЯБИНИНА
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Антисептик для рук можно употреблять только для обработки рук!

Антисептик для рук можно употреблять только для обработки рук!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Число умерших участников застолья в Якутии вновь увеличилось. Сначала сообщалось о трех погибших и шести попавших в больницу. В реанимации они умирали один за другим, и сегодня скончался седьмой пострадавший.

«Комсомольская правда»-Красноярск рассказывала об этой истории.

Напомним, 18 ноября жители якутского поселка Томтор купили в магазине пятилитровую канистру с «Кожным антисептиком для обработки рук» и распили содержимое.

После отравления девяти человек было установлено, что содержание метанола в антисептике составило 69 процентов. При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека составляет всего 30 граммов.

Первой умерла 41-летняя женщина, затем в реанимации скончались двое мужчин 27 и 59 лет. 20 ноября друг за другом умерли еще трое. 21 ноября стало известно о смерти седьмого участника из компании, употребившей антисептическое средство.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

Прошли рейды в магазинах, выяснилось, что этот антисептик продавался в двух районах республики общим объемом более 200 литров, он снят с продажи.

Антисептик для рук был произведен ИП Калинин А.В. в Свердловской области.

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