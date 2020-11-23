Антисептик, от которого в Якутии умерли семь человек, оказался смертельно опасным

Канистра с тем самым антисептиком. Фото: управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

Настоящий яд: антисептик, которым в Якутии насмерть отравились семь человек, оказался смертельно опасным. Это вскрылось после проверки, проведенной сотрудниками управления Роспотребнадзора в Свердловской области.

Средство немедленно сняли с продажи. И в соцсетях тут же посыпались едкие комментарии: «Срочно снять с продажи бензин. Он очень ядовит», «Незамерзайку еще снимите, ее тоже употребляют», «Чиновники вошли в административный экстаз. Дурь какая. Запретите лосьоны, настойку календулы, салициловый спирт, антифриз, что там еще некоторые пьют»... Только вот сарказм был неуместен.

Умирали по цепочке

Напомним, трагедия случилась 18 ноября в якутском поселке Томтор. Несколько человек купили в местном магазине пятилитровую канистру с «Кожным антисептиком для обработки рук» и распили содержимое. Стало плохо практически сразу, позвонили в скорую, девять человек увезли в больницу. А там участники роковой вечеринки по цепочки начали умирать – врачи были уже бессильны.

Первой погибла женщина, вслед за ней двое мужчин, еще трое скончались через день, а 21 ноября стало известно и смерти седьмого пациента. Как уже писала «Комсомольская правда» - Красноярск, после ЧП следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Вскоре полицейские выяснили: средство для обработки рук «ANTISEPT'S» было изготовлено в Свердловской области (производитель ИП Калинин А.В., Свердловская область, Сысертский район, поселок Октябрьский).

Вот такая информация об антисептиках представлена на сайте. Фото: сайт производителя.

Специалисты проверили состав средства – результаты шокировали: содержание метанола в антисептике - 69 процентов. Тогда как смертельная доза для человека всего 30 граммов.

Содержание метинола в 20 раз выше нормы

- Установлено: содержание метилового спирта составляет от 62 до 69% в разных пробах при максимально допустимом значении в 3,5%, - уточняют представители Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. - Таким образом, кожный антисептик для обработки рук «ANTISEPT'S» не соответствует требованиям ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Кроме того, на этикетке средства не указан истинный состав продукции, что также является нарушением действующего законодательства (указано «70% спирта» - без уточнения наименования спирта).

Полицейские рейды в Якутии показали: ядовитый антисептик продавался в двух районах. Остатки товара - более 200 литров. Его, повторимся, тут же убрали из продажи - до дальнейших распоряжений надзорных органов. Работа по выявлению мест, где могут торговать таким антисептиком, ведется и в Свердловской области.

Возможно, подделка?

Отметим, производитель довольно известный, на его сайте представлены все необходимые документы - сертификаты соответствия и так далее. Зачем же ему так подставляться? Отдельной строкой есть и предостережение для клиентов - о недобросовестных продавцах: «Остерегайтесь подделок и продукции без спирта. В связи с повышенным спросом на антисептические средства из-за пандемии COVID-19, на рынке появились недобросовестные продавцы, перекупщики и продукция не соответствующая заявленному составу. Только спирт убивает все вирусы и микробы. Не гонитесь за самой низкой ценой. Здоровье дороже! Наша продукция содержит более 70% изопропилового спирта».

Предостережение и сертификаты соответствия. Фото: сайт производителя.

Так, может быть, это вообще подделка, и заявленный на этикетке производитель не имеет никакого отношения к смертельному антисептику? «Комсомольская правда – Красноярск» попыталась разобраться в ситуации.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

- Пока идет следствие, давать комментарии нам запретили, - сообщили «Комсомольской правде – Красноярск» представители компании-производителя. - Сейчас у нас идет большая работа: отзываем продукцию, меняем на другую. Кроме того, в компании проводится внутренняя проверка. Больше ничего добавить не можем.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

РАЗГИЛЬДЯЙСТВО ИЛИ ЖЕЛАНИЕ ПОДЗАРАБОТАТЬ?

Валерий Иванов, химик, эксперт «КП»:

Произошедшее, увы, можно назвать обычным явлением. Есть два спирта, которые очень похожи: метанол, сильнейший яд, и этанол, он используется в пищевой промышленности. Люди несведущие, которые ориентируются только по запаху, могут легко их перепутать. Таких случаев было очень много.

Нужно понимать: даже в пищевом спирте, который используется для производства водок, может быть метанол. Но там допускается доля не в 3,5%, а еще гораздо ниже. Ведь при получении этилового спирта, перегонке, дистилляции, сначала выделяются фракции метанола – он будет присутствовать, например, в том же самогоне. Но потом его отделяют. Возможно, здесь была нарушена технология, поэтому процентное содержание возросло в разы. А как у нас все это государством проверяется, вы сами знаете. Думаю, что это просто разгильдяйство. Хотя, возможно, спирты смешали, чтобы добавить объема – лишняя копейка не помешает.

КОММЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

ОБНАРУЖЕНО 400 ЛИТРОВ ЯДОВИТОГО АНТИСЕПТИКА

Наталья Борисова, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия)

Причина смерти людей – употребление внутрь спиртосодержащего вещества-антисептика ИП Калинин (Свердловская область). Мы провели лабораторные исследования жидкости, было установлено содержание метанола – 69%. На маркировке данного вещества указано: спирт, 70%. Но наименования спирта, химического вещества не было. А это уже изначально нарушение техрегламента таможенного союза.

Мы направили информацию в управление Роспотребнадзора по Свердловской области. И наши коллеги вместе с полицейскими выявили цех производителя, провели исследования. Установили содержание метанола свыше 60%. То есть это не единичная партия, а производство в промышленных масштабах. Как производитель указан ИП Калинин. Коллеги из Свердловской области вышли на фирмы-поставщики, арестовали всю продукцию.

Кстати, дистрибьютеры, реализующие эту продукцию, есть в Санкт-Петербурге, Татарстане и Тюменской области. В управления этих регионов также была направлена соответствующая информация – для выявления и пресечения реализации продукции. Сам производитель задекларировал ее как парфюмерно-косметическое средство – в соответствии с техрегламентом таможенного союза о безопасности.

Указал, что там содержится 70% ИЗОПРОПИЛОВОГО спирта. Но при этом использовал совершенно другое сырье, которое дешевле по стоимости и запрещено к использованию в хозяйственно-бытовых целях и для производства антисептиков, потому что это ядовитое вещество. Было ли это единичной ошибкой или намеренным нарушением, выявит следствие.

На сайте производителя приводится несколько сертификатов соответствия продукции. Данная информация нами направлена в органы Росаккредитации – для аннулирования. На документах – подписи сотрудников экспертных организаций. В бумагах четко указано, что в жидкости содержится изопропиловый спирт. Можно предположить, что на экспертизу предоставлено одно средство, а запущено в производство другое. Каждую партию надзорные органы отследить не могут, ее должен задекларировать и проконтролировать сам производитель.

Сейчас нами – по поручению главного санитарного врача республики Маргаритой Игнатьевой проводятся мероприятия снятию с реализации средств данного производителя. Выявлено уже порядка 400 литров – в трех районах. Все это арестовано. Мероприятия продолжаются, их организовывают полицейские вместе с представителями органов местного самоуправления.

Каким должен быть состав антисептика? Необходимо обратить внимание на этикетку, там должен быть указан состав – не просто 70%-ный спирт, но какой именно – этиловый или изопропиловый. Должен был обозначен производитель и номера телефонов, данные о регистрации. То есть любой продавец должен пробить номер сертификата и свидетельства о госрегистрации.

Можно ли отравиться, вдыхая метанол или обрабатывая им руки (скажем, при наличии повреждений)? Однозначно вред наносится, метанол абсорбируется через кожу. Но последствия не будут столь губительными, нежели при употреблении внутрь. Напомню: даже 5 миллилитров (чайной ложки) достаточно, чтобы у человека развилась слепота. А 30 миллилитров могут его убить.

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