В Якутии сняли с продажи антисептик, от которого умерли 7 человек

Почти 200 литров антисептика сняли с продажи Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутии сняли с продажи антисептик, который стал причиной гибели семи человек. Соответствующее постановление подписала Маргарита Игнатьева, главный санитарный врач Республики.

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям снять с реализации антисептические средства производства ИП Калинин А.В., Свердловская область», - говорится в документе.

Правительству и главам районов рекомендовано проследить за исполнением этого постановления. А главное – проинформировать население об опасности этой продукции.

Напомним, 18 ноября жители якутского поселка Томтор купили в магазине пятилитровую канистру с «Кожным антисептиком для обработки рук» и в одном из частных домов распили содержимое.

После того, как люди начали поступать в больницу (всего 9 человек), в лаборатории проверили состав средства, которое они все пили. Выяснилось, что содержание метанола в антисептике - 69 процентов. Смертельная доза метанола для человека всего 30 граммов.

По цепочке все участники той злополучной «вечеринки» начали умирать: женщина умерла почти сразу, потом за ней «ушли» двое мужчин, еще трое умерли через день, и 21 ноября стало известно о смерти седьмого пациента, поступившего с признаками отравления.

Как уже писала «Комсомольская правда» - Красноярск, после случившегося следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

После полицейских рейдов выяснилось, что антисептик, изготовленный в Свердловской области, продавался в двух районах. Остатки товара - более 200 литров. Антисептик был снят с продажи до дальнейших распоряжений надзорных органов. В Роспотребнадзоре этот вопрос решили одним махом – снять с производства!

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