«Мне приходит конец!»: последний звонок мужу от жены с коронавирусом, которой отказали в обследовании из-за лишнего веса

Анне было только 36 лет. Фото: соцсети.

Пока это только версия родственников, но региональный Минздрав прроводит проверку по их сообщению. В Хакасии заразившейся коронавирусом женщине якобы из-за лишнего веса отказали от компьютерной томографии, а потом не стали переводить в другую больницу. 36-летняя Анна Кораблева сгорела буквально за две недели – на глазах у врачей и коллег. В той самой Белоярской больнице, в которой семь лет отработала в отделе кадров. Близкие Анны уверены: врачи не сделали все, что от них зависит.

Муж Александр опубликовал в соцсетях «крик о помощи». В нем он буквально по дням рассказывает, как уходила жена:

«Помогите разобраться в смерти моей жены Кораблевой Анны. Все началось с небольшого недомогания, 13.10.2020 года мою жену отправили на больничный, взяли мазок.

15.10.2020 мазок пришел положительный. Прописали антивирусное.

17.10.2020 по распоряжению главного врача Белоярской ЦРБ Чебочаковой Евдокии Витальевны в 22.00 моей жене сделали рентген в этой же больнице, я сам на своей машине привозил ее на данную процедуру. Что рентген показал, я не знаю, и читали ли его, я тоже не могу сказать, т.к. были выходные дни. К этому времени у моей жены было температура 37,5, отсутствовали рефлекторные показатели, запах и вкус, началась одышка.

Везде отказы – нет КТ

- В СКТ нам отказали, т.к. у моей супруги был избыточный вес, допустимость по килограммам 150, а вес моей жены 180 кг, но мы точно знаем, что в Черногорске есть СКТ с большей допустимостью веса, но нас туда не направили.

Анна паниковала, т.к. кроме избыточного веса, был сахарный диабет и проблемы с сердцем, в больницу класть не хотели, нет показателей.

19.10.2020 было принято решение о госпитализации в больницу поселка Майна, но отказ, нет КТ, Саяногорск – та же проблема, отказ, нет КТ.

Но, повторюсь, в КТ нам Чебочакова Е.В. отказывала – из-за проблемы с весом. Было принято решение Белоярской ЦРБ 19.10.2020 о подключении к кислороду, сбивали сахар, ей становилось хуже, медперсонал просил главного врача перевести в Абакан, отказ.

На ИВЛ подключили в последний день

- 26.10.2020 моей жене совсем стало плохо, она по телефону говорила, что ей приходит конец, а в Абакан Евдокия Витальевна так и не дает распоряжение, - продолжает Александр.

27.10.2020 с самого утра мой жена уже не вышла на связь, в обед, дозвонившись до отделения, где лежала Анна, мне сказали, что она уже со всем плохая. Принято решение о подключении ее на ИВЛ.

Персонал и коллеги по работе, а моя жена являлась сотрудником Белоярской ЦРБ административного корпуса, отдел кадров, проработала более 7 лет, просят о помощи Чебочакову Е.В. перевести в Абакан, и опять отказ.

27.10.2020 в 19.15 моей жены Кораблевой Анны не стало, ей было 36 лет.

Не могу понять, почему Евдокия Витальевна отказывала о переводе в Абакан, быть может, это спасло бы мою жену. Почему не сделали КТ в Черногорской больнице? Избыточный вес? Как так? Люди с большим весом не хотят жить? Да им тяжело, но сделать попытку, дать шанс на жизнь, а, говорят, он был, но его главный врач не дал использовать. ПРОШУ разобраться в моем горе, смерти моей супруги, почему Евдокия Витальевна не приняла ни каких мер дать шанс на жизнь моей жене?».

Рассказ Александра вызвал сотни откликов в соцсетях.

- Я так же маму потеряла - только в черногорской больнице. Так же, как и у вас было. Только маме 55 лет исполнилось. Держитесь. Соболезную.

- Люди из-за диабета набирают лишний вес, не потому, что они едят без остановки и не заботятся о своем здоровье.

- Что бы дало это КТ? Анне и без КТ дали кислород, сбивали сахар и при ухудшении самочувствия подключили к ИВЛ. Думаю, если бы ее увезли в Черногорск и сделали КТ, лечение было бы то же самое.

- За день до смерти подключили к ИВЛ, две недели она там лежала, умирала. Белоярская медицина безнадежно больна, медики оттуда бегут не зря, никто работать не хочет, потому что бардак полнейший…

... Корреспондент «КП – Красноярск» запросил комментарий в пресс-службе министерства здравоохранения Хакасии. Мы следим за ситуацией.

Напомним, обстановка с распространением коронавируса в республике продолжает оставаться напряженной. За весь период пандемии заболели 9393 человека, умерли 89. Для борьбы с ковидом в Хакасию из Кузбасса прибыли военные: минобороны развернул мобильный госпиталь, скоро должна поступить партия медикаментов для бесплатной выдачи больным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последнее послание умершей от коронавируса учительницы, которая вела видеодневник: «Я в морг не хочу»

Учительница Лариса Чаплинская из Ачинска боролась за свою жизнь, как могла. Надеялась, что в больнице ей помогут. Когда поняла, что осталась один на один с болезнью, то начала писать письма, сообщения, снимать видеоролики. Все с одной целью – увидеть лечащего врача. А тот так и не пришел (подробнее).

Супруги врачи в Хакасии умерли от коронавируса один за другим: муж пережил жену только на 12 дней

Всю свою жизнь они спасали людей, но их самих спасти не смогли… Игорь и Ольга Симаковы, супруги-врачи, проработавшие на станции скорой помощи в Абакане (Хакасия) без малого 80 лет на двоих, умерли от коронавируса. (подробнее)

«Заканчивается кислород, помоги»: последнее сообщение врачу от умершего в больнице пациента

Жительница Красноярска Татьяна Качан (ее мать Надежда Качан — экс-мэр Канска) выложила в социальные сети последнее сообщение с телефона своего отца, в котором тот обращается за помощью к врачу. В тот день Геннадий Александрович написал СМС-сообщение анестезиологу-реаниматологу, который его лечил: «Заканчивается кислород в реанимации муромской (Муромская — улица, на которой находится ковид-госпиталь в Канске. — Прим. ред.). Помоги» (подробнее).