Последнее послание умершей от коронавируса учительницы, которая вела видеодневник: «Я в морг не хочу»

Медсестры отмахивались от проблемной больной Фото: личный архив

Учительница Лариса Чаплинская из Ачинска боролась за свою жизнь, как могла. Надеялась, что в больнице ей помогут. Когда поняла, что осталась один на один с болезнью, то начала писать письма, сообщения, снимать видеоролики. Все с одной целью – увидеть лечащего врача. А тот так и не пришел.

Лариса Чаплинская заболела 19 октября Фото: телеканал "ОСА"

Лариса Николаевна плохо почувствовала себя 19 октября. Ночью стало хуже. Позвонила в «скорую». Потом еще, еще, еще – четыре раза. Медики приехали только через 9 часов. Сразу сказала: «Кашель, температура и букет сопутствующих заболеваний». Попросилась на компьютерную томографию. Не сразу, но медики согласились увезти ее на обследование без направления.

Результаты обследования Фото: телеканал "ОСА"

Компьютерная томография: «признаки двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии (вероятнее обусловленной COVID-19) 3 степени».

Пациентку доставили в ковидный госпиталь.

«Ее отказывались принимать, но она настояла. Мы переписывались, и она сказала, что здесь есть места», - вспоминает ее дочь.

Переписка с родными Фото: телеканал "ОСА"

Пролетела неделя. Ей давали какие-то препараты. Но что с ней? Что с ее легкими? Какими лекарствами лечат? Миллион вопросов и никаких ответов. 25 октября она написала врачу письмо:

Письмо врачу Фото: телеканал "ОСА"

«Как можно доктору так безобразно относиться к своим обязанностям. Фамилию вашу никто не знает! Очень странно. Не будите в людях бунт. Это не ваша частная лавочка. Вы на государственной важной должности. Я требую знаний о своем течении болезни. На сколько процентов у меня поражены легкие? Колет сильно поясницу».

В тот же день сообщила родным: «Врача не было, она отказывается идти».

Переписка с родными Фото: телеканал "ОСА"

Выясняется, что у врача в субботу и воскресенье выходной. Дети успокаивали, советовали не паниковать, делать все, что говорят доктора.

После очередного укола Ларисе Николаевне полегчало. Поспешила порадовать родных. Те воспряли духом.

Переписка с родными Фото: телеканал "ОСА"

Потом снова на нервах: маме нужно сильное лекарство, но препарата не достать, ни в одной аптеке его нет.

Что вы мне ищете? – спрашивала у дочерей, почитав переписку. Потом написала, что стало хуже.

Переписка с родными Фото: телеканал "ОСА"

«Я – Чапинская Лариса Николаевна, заболела с понедельника на вторник, с 19 числа. Вот приехала, ставят мне антибиотики и гормоны. Нужна срочная консультация доктора, добиться ничего не могу…» - это был один из первых видеороликов.

И снова письмо лечащему врачу:

«Анастасия Александровна, я больная Чаплинская Лариса Николаевна с букетом заболеваний и диабетом 2 типа. Мне нужна срочная ваша консультация напрямую. Я поступила в пятницу в 11 часов, 30 вечера, а сегодня воскресенье. Почему до сих пор меня не посмотрели. Документов нет, сказали всю информацию скажет только врач. А вы молчите. Почему о своем диагнозе я до сих пор ничего не знаю. Если не придете обследовать меня и других больных до 13.00, то я оставляю право за собой звонить везде. Я в морг по вашей милости не хочу».

Второе письмо врачу Фото: телеканал "ОСА"

И снова никакой реакции. Включив режим видео, она выходит в коридор. Ей тяжело ей даются эти шаги, дышит с трудом, постоянно покашливает. На посту ее встречает молоденькая медсестра.

- Вы нарушаете режим, я на вас в суд подам, - недовольно говорит медик.

- Подавайте, я сама на вас в суд подам, - парирует пациентка. - Ко мне не зовут доктора. Поступила в пятницу. Врач не идет.

- Снимайте себя! - бросает медсестра, скрываясь за дверью одной из служебных комнат.

- У меня острая ситуация, нужен врач, невозможное обслуживание доктора, доктор не приходит до сих пор, - продолжает Лариса Николаевна, а потом наводит камеру на соседнюю кровать в палате: У моей пациентки соседки, вот ее выписали с этого места, за 16 дней врач была один раз. На обходе. Медсестра обманывает, говорит, что ходит регулярно.

26 октября очередное письмо доктору.

И снова крик о помощи Фото: телеканал "ОСА"

«Ни одного врача до сих пор нет. Идет полное вранье. Фамилию лечащего врача никто не знает. Смешно. Идет полное сокрытие должностных преступлений. Медсестра Таня или Надя, не поняла, и товарищ Леша санитар, ведут себя по-хамски. Сейчас медсестра подбивала больных, чтобы написала благодарность за их работу. Больные пошли писать срочную благодарность. А у меня другой смертельно важный вопрос – мне срочно нужна консультация врача. У меня сахар сейчас около 14. У меня таблетки, сахар повышается от гормонов».

Пациентка умоляла о помощи Фото: телеканал "ОСА"

В тот день ее подключили к кислородной маске. Только тогда пришел лечащий врач. На следующий день Ларису Чаплинскую отправили в реанимацию. 28 октября она умерла… Ей было 56 лет.

- Раньше было, когда человек поступал - к нему приходил врач, - говорит ее дочь. - А тут человек бился, бился. Она сама понимала, что у нее ухудшается состояние, а врача она так и не могла увидеть.

Заключение о смерти Фото: телеканал "ОСА"

Они намерены обратиться в прокуратуру.

В министерстве здравоохранения сообщили, что после смерти учительницы в ачинской больнице проводится проверка.

Благодарим за помощь в подготовке статьи телеканал «ОСА».

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