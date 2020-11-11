Последнее послание умершей от коронавируса учительницы, которая вела видеодневник: «Я в морг не хочу»

Медсестры отмахивались от проблемной больной Фото: личный архив
Учительница Лариса Чаплинская из Ачинска боролась за свою жизнь, как могла. Надеялась, что в больнице ей помогут. Когда поняла, что осталась один на один с болезнью, то начала писать письма, сообщения, снимать видеоролики. Все с одной целью – увидеть лечащего врача. А тот так и не пришел.
Лариса Чаплинская заболела 19 октября Фото: телеканал "ОСА"
Лариса Николаевна плохо почувствовала себя 19 октября. Ночью стало хуже. Позвонила в «скорую». Потом еще, еще, еще – четыре раза. Медики приехали только через 9 часов. Сразу сказала: «Кашель, температура и букет сопутствующих заболеваний». Попросилась на компьютерную томографию. Не сразу, но медики согласились увезти ее на обследование без направления.
Результаты обследования Фото: телеканал "ОСА"
Компьютерная томография: «признаки двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии (вероятнее обусловленной COVID-19) 3 степени».
Пациентку доставили в ковидный госпиталь.
«Ее отказывались принимать, но она настояла. Мы переписывались, и она сказала, что здесь есть места», - вспоминает ее дочь.
Переписка с родными Фото: телеканал "ОСА"
Пролетела неделя. Ей давали какие-то препараты. Но что с ней? Что с ее легкими? Какими лекарствами лечат? Миллион вопросов и никаких ответов. 25 октября она написала врачу письмо:
Письмо врачу Фото: телеканал "ОСА"
«Как можно доктору так безобразно относиться к своим обязанностям. Фамилию вашу никто не знает! Очень странно. Не будите в людях бунт. Это не ваша частная лавочка. Вы на государственной важной должности. Я требую знаний о своем течении болезни. На сколько процентов у меня поражены легкие? Колет сильно поясницу».
В тот же день сообщила родным: «Врача не было, она отказывается идти».
Переписка с родными Фото: телеканал "ОСА"
Выясняется, что у врача в субботу и воскресенье выходной. Дети успокаивали, советовали не паниковать, делать все, что говорят доктора.
После очередного укола Ларисе Николаевне полегчало. Поспешила порадовать родных. Те воспряли духом.
Переписка с родными Фото: телеканал "ОСА"
Потом снова на нервах: маме нужно сильное лекарство, но препарата не достать, ни в одной аптеке его нет.
Что вы мне ищете? – спрашивала у дочерей, почитав переписку. Потом написала, что стало хуже.
Переписка с родными Фото: телеканал "ОСА"
«Я – Чапинская Лариса Николаевна, заболела с понедельника на вторник, с 19 числа. Вот приехала, ставят мне антибиотики и гормоны. Нужна срочная консультация доктора, добиться ничего не могу…» - это был один из первых видеороликов.
И снова письмо лечащему врачу:
«Анастасия Александровна, я больная Чаплинская Лариса Николаевна с букетом заболеваний и диабетом 2 типа. Мне нужна срочная ваша консультация напрямую. Я поступила в пятницу в 11 часов, 30 вечера, а сегодня воскресенье. Почему до сих пор меня не посмотрели. Документов нет, сказали всю информацию скажет только врач. А вы молчите. Почему о своем диагнозе я до сих пор ничего не знаю. Если не придете обследовать меня и других больных до 13.00, то я оставляю право за собой звонить везде. Я в морг по вашей милости не хочу».
Второе письмо врачу Фото: телеканал "ОСА"
И снова никакой реакции. Включив режим видео, она выходит в коридор. Ей тяжело ей даются эти шаги, дышит с трудом, постоянно покашливает. На посту ее встречает молоденькая медсестра.
- Вы нарушаете режим, я на вас в суд подам, - недовольно говорит медик.
- Подавайте, я сама на вас в суд подам, - парирует пациентка. - Ко мне не зовут доктора. Поступила в пятницу. Врач не идет.
- Снимайте себя! - бросает медсестра, скрываясь за дверью одной из служебных комнат.
- У меня острая ситуация, нужен врач, невозможное обслуживание доктора, доктор не приходит до сих пор, - продолжает Лариса Николаевна, а потом наводит камеру на соседнюю кровать в палате: У моей пациентки соседки, вот ее выписали с этого места, за 16 дней врач была один раз. На обходе. Медсестра обманывает, говорит, что ходит регулярно.
26 октября очередное письмо доктору.
И снова крик о помощи Фото: телеканал "ОСА"
«Ни одного врача до сих пор нет. Идет полное вранье. Фамилию лечащего врача никто не знает. Смешно. Идет полное сокрытие должностных преступлений. Медсестра Таня или Надя, не поняла, и товарищ Леша санитар, ведут себя по-хамски. Сейчас медсестра подбивала больных, чтобы написала благодарность за их работу. Больные пошли писать срочную благодарность. А у меня другой смертельно важный вопрос – мне срочно нужна консультация врача. У меня сахар сейчас около 14. У меня таблетки, сахар повышается от гормонов».
Пациентка умоляла о помощи Фото: телеканал "ОСА"
В тот день ее подключили к кислородной маске. Только тогда пришел лечащий врач. На следующий день Ларису Чаплинскую отправили в реанимацию. 28 октября она умерла… Ей было 56 лет.
- Раньше было, когда человек поступал - к нему приходил врач, - говорит ее дочь. - А тут человек бился, бился. Она сама понимала, что у нее ухудшается состояние, а врача она так и не могла увидеть.
Заключение о смерти Фото: телеканал "ОСА"
Они намерены обратиться в прокуратуру.
В министерстве здравоохранения сообщили, что после смерти учительницы в ачинской больнице проводится проверка.
Благодарим за помощь в подготовке статьи телеканал «ОСА».
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