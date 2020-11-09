«Человек войну пережил, вы что творите?»: фельдшер скорой сорвалась на крик после отказа госпитализировать 90-летнюю бабушку с ковидом

Фельдшер в Хакасии буквально молила коллег найти место для своей пациентки. Фото: Абакан 24.

Фельдшер скорой помощи в Хакасии пережила нервный срыв после отказа госпитализировать 90-летнюю бабушку, у которой подозревают коронавирус. Судя по кадрам видео, распространенного агентством «Абакан 24», женщина буквально молила коллег найти место для своей пациентки, но зря.

Как оказалось, все произошло в приемном покое одной из больниц Абакана на днях. Сюда на скорой привезли старенькую бабушку. Закутанная в платок, в защитной маске, с палочкой, она тяжело опустилась на скамейку у входа, едва дышит. Но положить ее в больницу не могут – просто некуда.

(Ситуация с коронавирусом в республике острая. Так, накануне, медики записали видеообращение к властям, где подчеркнули: у них уже нет коек, в аптеках - лекарств. Скорые привозят пациентов в больницы, чтобы снять с себя ответственность, и даже тяжелобольным приходится лечиться дома. На борьбу с COVID-19 в Хакасии минздрав России отправил своих специалистов - помощника министра Олесю Старожинскую, замруководителя Росздравнадзора Дмитрия павлюкова и двух врачей-пульмонологов).

... И тогда фельдшер, которая ее привезла, срывается. Не помня себя, кричит на коллег (хотя они-то в чем виноваты):

- Я ее домой умирать не повезу – 90 лет человеку. Человек войну пережил, вы что творите? Почему я, врач скорой помощи, должна плакать, вас умолять – возьмите пациента? Это не моя мать, не моя бабушка!

Почти сразу же вступает дочь пациентки, а в голосе горечь:

- Если ей ночью плохо будет, я что буду делать? Ответьте мне на этот вопрос!

- Успокойся, поехали домой, - еле слышно шепчет бабушка.

- Нет, они должны тебя взять, мама, должны лечить, - твердит дочка. - Я тебе даже укол не смогу поставить, понимаешь? Пожалуйста, найдите хоть одну!

Мест нет, принимать некуда, отвечали в больнице. Фото: Абакан 24.

- У нас нету коечек. Чтобы мы ее госпитализировали, нет койки у нас, - раз за разом монотонно повторяет врач, он страшно измучен.

- А где гарантия, что они завтра приедут, и появится эта койка? – опять вступает фельдшер.

- Вы же видите, лучше нас знаете, - произносит почти без сил ее собеседник.

- Не возьмете, не возьмете, - повторяет доведенная до отчаянья женщина. - Я к вам столько перевозила – и с КТ3, и с КТ2, и с КТ4 – ни одного не взяли…

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Руководитель пресс-службы правительства Хакасии Яна Метельская:

- Это не фейк, а реально произошедший случай, по которому уже проводится проверка. Действительно, коечный фонд в Хакасии заполнен почти на 94%. После случившегося пациентку положили в республиканскую больницу.

КОНКРЕТНО

По данным на утро 9 ноября, в Хакасии выявлено 163 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего зарегистрирован 8201 зараженных. Темп прироста за сутки - 2%.

Хакасия увеличит коечный фонд для ковидных больных до тысячи мест. Хирургический корпус республиканской больницы переоборудуют для пациентов с ковидом. Это позволит создать дополнительные 200 коек для заболевших.

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