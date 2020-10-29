«Бандитизм»: напавшим на инкассаторов в Красноярске 30 мая 2020 года предъявили более тяжкое обвинение

Вот так выглядят бандиты, согласно ориентировке. А эта черная отечественная машина была частью их "умного" плана. Фото: полиция Красноярска

Новое уголовное дело по статье «Бандитизм» завела красноярская полиция в отношении трех участников вооруженной группы, подозреваемых в разбойном нападении на инкассаторов в мае этого года.

Напомним, в субботний день 30 мая трое жителей Красноярска, до этого несудимых, совершили налет на инкассаторов возле отделения банка, которое расположено на улице Щорса в Кировском районе. На дело приехали на старенькой черной отечественной «шестерке». Видимо, чтобы не вызывать подозрения. Хотя именно такая машина теперь обращает на себя внимание.

Нападавшие дождались, когда бронированный автомобиль подъедет к крыльцу банка. В тот момент, когда из нее вышли два инкассатора с мешком денег, подбежали два налетчика и расстреляли мужчин. Затем схватили деньги, запрыгнули в «шестерку», где их дожидался третий, и умчались. Долго плутали по городу, наконец, машину бросили, пересели на иномарку и на этом посчитали, что дело сделано успешно. Правда, в тяжелом мешке они нашли лишь 2,3 миллиона рублей. Деньги разделили и попрятали.

К счастью, врачам удалось спасти обоих инкассаторов, им сделали по нескольку операций, восстановили поврежденные руки. Сейчас оба на реабилитации.

Как стало известно, грабители готовились совершить преступление еще с 2017 года. Приобрели старую машину для маскировки, оттачивали навыки стрельбы. Перед налетом даже набрали чужих волос в парикмахерской, чтобы раскидать в «шестерке» и сбить сыщиков со следа. Однако, как ни старались, сыщики оказались умнее. Через несколько дней вычислили и задержали всех трех подозреваемых, нашли и деньги.

- Следователями городской полиции проведено 13 обысков, допрошено более 50 свидетелей и очевидцев, назначено и проведено 65 экспертиз 15 видов. На основании судебного разрешения наложены аресты на имущество обвиняемых. В настоящее время в отношении фигурантов также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 УК РФ «Бандитизм». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Ведется следствие, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города.

Всю информацию по этому делу читайте в теме «Нападение на инкассаторов в Красноярске 30 мая 2020 года»

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