Фото: МВД

9 июля полицейские показали видео задержания Екатерины Н. — матери погибшей пятилетней девочки из Ачинска. В МВД Красноярского края рассказали, что женщину нашли в одном из торговых центров Новосибирска при помощи системы FindFace.

На допросе подозреваемая рассказывает, как оказалась в соседнем городе. По ее словам, в Ачинске она поймала машину, на ней доехала до Красноярска, а затем автостопом — до Новосибирска.

Ранее Следственный комитет сообщил, что Екатерина призналась в убийстве своего ребенка. По данным ведомства, 27 июня женщина под предлогом похода в магазин вышла с девочкой из дома и направилась с ней в безлюдное место к железнодорожным путям.

Там она и задушила ребенка, оставив тело на насыпи. После этого горожанка бросилась в бега.

32-летняя мать полностью признала свою вину. По ее словам, мотивом стали личные неприязненные отношения, в том числе к мужу. Она добавила, что часто ссорилась с ним по бытовым причинам.

Следователи завели уголовное дело. Расследование продолжается.