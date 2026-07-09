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НовостиПроисшествия9 июля 2026 3:44

Полицейские показали видео задержания матери погибшей девочки из Ачинскавидео

Оперативники уголовного розыска доставили в Красноярский край женщину, подозреваемую в убийстве дочери
Вячеслав КУИМОВ
Фото: МВД

Фото: МВД

9 июля полицейские показали видео задержания Екатерины Н. — матери погибшей пятилетней девочки из Ачинска. В МВД Красноярского края рассказали, что женщину нашли в одном из торговых центров Новосибирска при помощи системы FindFace.

На допросе подозреваемая рассказывает, как оказалась в соседнем городе. По ее словам, в Ачинске она поймала машину, на ней доехала до Красноярска, а затем автостопом — до Новосибирска.

Ранее Следственный комитет сообщил, что Екатерина призналась в убийстве своего ребенка. По данным ведомства, 27 июня женщина под предлогом похода в магазин вышла с девочкой из дома и направилась с ней в безлюдное место к железнодорожным путям.

Там она и задушила ребенка, оставив тело на насыпи. После этого горожанка бросилась в бега.

32-летняя мать полностью признала свою вину. По ее словам, мотивом стали личные неприязненные отношения, в том числе к мужу. Она добавила, что часто ссорилась с ним по бытовым причинам.

Следователи завели уголовное дело. Расследование продолжается.