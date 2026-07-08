Фото: СК

8 июля в СМИ появилась информация, что 32-летняя Екатерина Н. призналась в убийстве собственной дочери, с которой в конце июня ушла из дома в Ачинске Красноярского края. Как сообщают телеграм-каналы, женщина задушила ребенка в безлюдном месте.

Напомним, что в прошлое воскресенье у железнодорожных путей в Ачинске нашли тело пятилетней девочки, которая пропала вместе с матерью еще 27 июня. Саму женщину накануне обнаружили в 700 километрах от Красноярска — в Новосибирске.

Как удалось узнать «КП-Красноярск», возможная причина смерти ребенка — удушение. При этом ее тело провело несколько дней под 30-градусной жарой и сильно разложилось, поэтому точную причину смерти можно будет назвать только через две-три недели — столько времени нужно для всех экспертиз.

Фото: СК

После страшной находки мать малышки объявили в федеральный розыск и нашли спустя сутки. Выйти на ее след следователям и криминалистам удалось благодаря программному комплексу с видеоаналитикой и взаимодействию с коллегами из Новосибирской области.

Сегодня в телеграм-каналах появилась информация, что Екатерина задушила своего ребенка. Причина — давление в семье и оскорбление со стороны дочери.

Краевой Следственный комитет опроверг эти сообщения: женщину еще не допрашивали, сотрудники ведомства продолжают с ней работать.

Фото: СК

Однако источник «КП-Красноярск» подтвердил, что Екатерина после задержания в Новосибирске призналась в убийстве дочери.

«КП-Красноярск» следит за развитием ситуации.

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