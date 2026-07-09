Фото: СК

Теперь официально: Екатерина Н. из Ачинска призналась в убийстве пятилетней дочери. Страшная трагедия всколыхнула Красноярский край и всю страну в прошлое воскресенье — тогда у железнодорожных путей волонтеры нашли тело бездыханное тело малышки, которая пропала вместе с матерью. После этого женщину объявили в федеральный розыск, искали в соседних регионах...

И вот 7 июля исчезнувшую мать нашли в 700 километрах от Красноярска — в Новосибирске. Во время допроса мать полностью признала вину. По ее словам, мотивом преступления стали личные «неприязненные отношения».

Рассказываем, что известно об убийстве пятилетней девочки в Ачинске и ее матери на 9 июля 2026 года.

Хронология убийства пятилетней девочки в Ачинске: мать увела ребенка из дома и задушила

По данным Следственного комитета, 27 июня женщина под предлогом похода в магазин вышла с девочкой из дома на улице Красной Звезды в Ачинске и направилась с ней в безлюдное место к железнодорожным путям.

Там она и задушила ребенка, оставив тело на насыпи. После этого Екатерина бросилась в бега: автостопом добралась сначала до Красноярска, затем до Томска...

Фото: СК

Тело малышки поисковики обнаружили лишь 5 июля — рядом с одноименной улицей.

На следующий день Екатерину объявили в федеральный розыск, а уже 7 июля ее задержали полицейские в одним из торговых центров в Новосибирске.

В МВД добавили, что найти женщину удалось при помощи системы FindFace.

Фото: СК

Причина убийства пятилетней девочки в Ачинске: почему мать задушила дочь

Во время допроса 32-летняя мать полностью признала свою вину. По ее словам, мотивом стали личные неприязненные отношения, в том числе к мужу. Ранее СМИ сообщали, что Екатерину могла оскорблять и дочь.

Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют следователи.

Фото: СК

Добавим, что женщина страдала психическим заболеванием — знакомые семьи рассказывали, что еще в школе за ней замечали странное поведение.

«Катя еще со школы была со странностями. Пусть найдется живая и невредимая», – писали ее знакомые.

Последние новости об убийстве девочки в Ачинске: что грозит убийце, прощание

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Мать могла убить пятилетнюю девочку в Ачинске из-за обиды Видео: СК

Екатерину уже доставили в Красноярский край и допросили. В ближайшее время подозреваемой предъявят обвинение, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Дата прощания с погибшей девочкой пока неизвестна. Ранее «КП-Красноярск» писал, что ее тело провело несколько дней под 30-градусной жарой и сильно разложилось, поэтому специалисты назначили дополнительные экспертизы для установления точной причины смерти.

Мать пятилетней девочки из Красноярского края задержали по подозрению в ее убийстве: допрос, видео

Полицейские опубликовали видео задержания жительницы Ачинска, которая призналась в убийстве собственной дочери.

Мать могла убить пятилетнюю девочку в Ачинске из-за обиды Видео: МВД

Расследование уголовного дело продолажется. «КП-Красноярск» следит за развитием ситуации.