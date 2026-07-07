Екатерина увела дочку из дома - на погибель. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

«Бедная малышка, покойся с миром! Теперь уже не страшно, не больно!» - горькая история, на днях произошедшая в Ачинске, всколыхнула соцсети. Еще бы, безумная мать увела из дома в никуда 5-летнюю дочку. Как оказалось, на погибель – ребенка нашли мертвым. А сама родительница отправилась дальше, колесить по стране автостопом. Буквально несколько часов назад ее обнаружили в Новосибирске, задержали. Но что же случилось с девочкой? Как удалось узнать «КП» - Красноярск, возможная причина смерти ребенка – удушение.

Болезнь гнала ее из дома, в этот раз взяла с собой дочку

Женщина в белых брюках и голубой ветровке с капюшоном спешит куда-то под дождем. Такие фото 32-летней Екатерины Н. размещали на своих ориентировках волонтеры.

Она пропала еще 27 июня в Ачинске, где жила вместе с мужем и маленькой дочкой. По словам знакомых, Екатерина уходила из дома на улице Красной звезды не раз и не два. Такая уж у нее склонность, она вызвана психическим заболеванием. Но женщина всегда возвращалась, ситуация налаживалась.

Но в этот раз все сложилось по-другому. Мать зачем-то увела дочку, взяла с собой. Понятно, муж сразу забил тревогу, кинулся в полицию.

Теплилась надежда: погуляет и вернется вместе с малышкой. Но, увы, прошел день, другой, а их не было.

На первых видео она с ребенком, а на остальных - одна

Что же стряслось? Мать и дочку искали полицейские, волонтеры, близкие. Тем временем знакомые семьи в соцсетях делились опасениями:

- Катя еще со школы была со странностями. Пусть найдется живая и невредимая!

- Приходила к нам в магазин. Да, человек с особенностями. Дай Бог, чтобы все обошлось.

Не обошлось. Подняли записи с камер наблюдения в Ачинске и Красноярске, где заметили беглянку. На первых видео она ведет дочку за руку, а на остальных идет одна, ребенка с ней нет.

- То есть в Ачинске девочка была с мамой, а куда она делась в Красноярске? – люди забеспокоились.

И, как оказалось, не напрасно.

Екатерина с дочкой в Ачинске. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

Следов борьбы или насилия нет ни на месте, ни на теле

5 июля на железнодорожной насыпи в Ачинске было найдено тело девочки, дочки Екатерины. По оценкам специалистов, оно пролежало там долго, почти неделю, ориентировочно с 27-28 июня. На камнях, при 30-градусной жаре…

- Не надо объяснять, что с ним произошло, - пояснил источник «КП» - Красноярск. – Значительный распад тканей. Рядом никаких следов борьбы, насилия.

По сведениям «Комсомолки», нет их и на теле. Следов от ударов или оружия не обнаружили.

- Единственная зацепка – повреждена подъязычная кость, так бывает при удушении, - продолжает источник. – Но необязательно. Надо принять во внимание, что ребенок маленький, у него эта кость может быть просто не до конца сформирована.

Екатерина в Красноярске. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

Страшная находка и федеральный розыск

Как это определить?

- В таких случаях проводится экспертиза, на анализ берутся ткани. Если была асфиксия, кислородное голодание, по тканям сразу будет видно, - отмечает наш инсайдер.

Вероятнее всего, причина смерти ребенка - удушение. Но точно можно будет сказать через две-три недели, столько времени нужно для анализа.

Является ли мать виновницей гибели дочки? И если да, зачем увела ребенка на верную смерть, разбираются сотрудники СК.

… Когда стало известно, что девочки больше нет, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Екатерину объявили в федеральный розыск. Она переезжает из точки в точку автостопом, поэтому может находиться в ближайших регионах, предупреждали волонтеры.

Женщина не раз уходила из дома, но всегда возвращалась. Фото: "Поиск пропавших детей" имени Оксаны Василишиной.

Лишилась дочки и уехала за сотни километров от дома

Так и вышло, примерно через сутки женщину заметили в Новосибирске, это больше 600 км от Красноярска, где ее видели в последний раз.

- Обнаружить ее удалось с помощью программного комплекса в видеоаналитикой, а также благодаря командной работе с коллегами из Новосибирской области, - прокомментировали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

На видео Екатерина в той же куртке с капюшоном, вид потерянный. Возможно, дезориентирована, не понимает, где она и что с ней.

Скоро женщину отправят в Красноярск, с ней будут работать следователи.

А вот она уже в Новосибирске. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

«КП» - Красноярск следит за развитием ситуации.

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