Красноярцы все еще не могут вернуть деньги за отмененный концерт Басты

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У жителей Красноярского края продолжаются проблемы с возвратом денежных средств за несостоявшийся концерт рэпера Басты. Об этом сегодня, 19 сентября, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

В конце августа и начале сентября поступило семь жалоб на эту тему. Ведомство отправило запросы организатору концерта – компании «Небо Рекордс». В четырех случаях деньги за билеты были возвращены, однако по трем остальным жалобам работа все еще продолжается.

Напомним, что большой концерт Басты (Василия Вакуленко) должен был состояться в краевой столице 25 июня этого года. Все билеты были выкуплены за несколько дней до назначенной даты. Но вечером 24 июня мероприятие отменили – причины организаторы не сообщили.

В августе горожане сообщили, что у покупателей электронных билетов есть проблемы с возвратом денег.

- Если вам отказывают вернуть деньги за билет, то вы можете обратиться к нам либо в суд, ведь имущественные споры рассматриваются исключительно судом, - напомнили специалисты Роспотребнадзора.

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Как рассказывают читатели «КП-Красноярск», кто-то решил дождаться новой даты концерта, ведь купленные билеты действительны, а кто-то решил вернуть деньги за отмененное мероприятие. Но сделать это не смог – организаторы - компания «Небо рекордс» - просто не отвечают на письма и звонки. Длится это с 25 июня по сей день. (подробнее)