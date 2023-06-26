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НовостиОбщество26 июня 2023 2:37

В Красноярске перенесен концерт Басты на неопределенный срок

Все билеты остаются действительными
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за день до выступления внезапно перенесли концерт рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко). Об этом сообщили организаторы концерта «Небо рекордс». Причины такого решения не уточняются.

Сам певец в своих соцсетях также не рассказал фанатам, почему был отменен его концерт. Известно также, что выступления в Иркутске и Хабаровске пока не состоятся.

О новых датах трех концертов организаторы сообщат в ближайшее время. Все билеты остаются действительными, либо их можно сдать.

Интересно, что все действительно случилось внезапно, как рассказали очевидцы, в «Платинум Арене», 24 июня концертное оборудование уже во всю устанавливали, а затем свернули работы на середине.