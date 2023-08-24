Василий Вакуленко (Баста) Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Красноярске 25 июня должен был состояться большой концерт репера Басты (Василия Вакуленко) – за несколько дней до назначенной даты билеты были все выкуплены, многие зрители планировали поездки из соседних регионов. Но вечером 24 июня внезапно мероприятие отменили – причины организаторы не сообщили.

Одновременно с Красноярском выступление Басты перенеслось еще и в Иркутске и Хабаровске. Там также был полный sold out по билетам.

Как рассказывают читатели «КП-Красноярск», кто-то решил дождаться новой даты концерта, ведь купленные билеты действительны, а кто-то решил вернуть деньги за отмененное мероприятие. Но сделать это не смог – организаторы - компания «Небо рекордс» - просто не отвечают на письма и звонки. Длится это с 25 июня по сей день.

- По электронной почте мне пришел ответ, что будет согласована новая дата и билет действителен. Но мне уже не нужна дата, я хочу вернуть деньги. На мой вопрос о возврате в ответ тишина. Дозвониться до организаторов невозможно, трубку никто не берет. В «Платинум Арене» переводят на организаторов, но это и правильно – они только площадку предоставляют. В соцсетях организаторы говорят только о том, что дата концерта согласовывается. А уже желания нет никакого идти, - рассказывает красноярец Андрей.

Проблемы с возвратом есть только у покупателей электронных билетов, как рассказывают горожане – в кассе спокойно вернули деньги.

- Я брал обычный билет в обычной кассе, не на сайте организатора или билетного агрегатора. Там проблем с возвратом не возникло. А вот друзья уже 2 месяца бьются с возвратом и тишина, - делится с «Комсмолкой» Евгений.

Корреспонденты «Комсомольской правды - Красноярск» также попытались связаться с компанией «Небо рекордс», но на звонки никто из представителей так и не ответил.

Тогда «КП-Красноярск» обратилась за помощью в Роспотребнадзор, чтобы понять, законно ли возвращать деньги за отмененный организаторами концерт и как это можно сделать, если с компанией никак нельзя связаться.

- Если концерт отменили именно организаторы, то необходимо им отправить требование о возврате денежных средств. Если в течение 10 рабочих дней организаторы не дают ответа, то можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, либо самостоятельно в суд. Сейчас мы рекомендуем всем, кто хочет вернуть деньги за отмененный организаторами концерт исполнителя Басты, обратиться в наше ведомство. Специалисты Роспотребнадзора будут разбираться, почему компания не отвечает на требования покупателей билетов в законный срок, - пояснила пресс-секретарь красноярского Управления Роспотребнадзора Светлана Лямченкова.

Консультацию специалистов Роспотребнадзора можно получить по телефону: 8 (391) 226-89-50.

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