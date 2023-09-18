Красноярские правоохранители не увидели сговора АЗС в росте цен на бензин

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Антимонопольная служба не нашла признаков сговора автозаправщиков в Красноярске на фоне резкого роста цен на бензин. Об этом сообщил депутат ЗС Александр Глисков, который ранее делал соответствующий запрос в ФАС и прокуратуру. Он опубликовал ответ антимонопольщиков, в котором они сообщают об отсутствии нарушений и ссылаются на то, что проблема носит общероссийский характер.

– Обращался по этому поводу в краевую прокуратуру, в антимонопольную службу - ответили, что проблема общефедеральная. Действительно, последний месяц идет резкий рост цен на Санкт-Петербургской топливно-сырьевой бирже, – заявил Глисков.

Парламентарий добавил, что на федеральном уровне запрос сделал депутат Госдумы Леонид Слуцкий: он также направил обращение антимонопольщикам, но уже в федеральное ведомство. Также в Госдуме началась подготовка закона о госрегулировании цен на ГСМ.

Отметим, что запрос Глискова в профильные ведомства, сделанный в августе, нисколько не замедлил рост цен. После этого ценник на красноярских АЗС взлетел еще несколько раз, а и.о. министра экономики края Анна Гарнец заявила, что рост цен на бензин не выбивается из общего инфляционного процесса.