Прокуратура проверит сговор красноярских заправок после роста цен на бензин

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Прокуратура намерена проверить АЗС Красноярска на предмет ценового сговора. Ранее в городе за лето несколько раз выросли цены на топливо. После этого депутат Александр Глисков направил запрос в прокуратуру – ответ ведомства он опубликовал в соцсетях.

– Прокуратура проверит законность синхронного повышения цен на ГСМ красноярскими заправщиками. Такой ответ поступил на мой депутатский запрос, – заявил Глисков.

Отметим, что министр экономики края Анна Гарнец заявляла, что рост цен на бензин не выбивается из общего инфляционного процесса. По ее словам, ситуация зависит не столько от стоимости нефтепродуктов, сколько от расходов на транспортировку, реализацию топлива, содержание сетей заправок и прочее.