В Красноярске на фоне скандала с возможным сговором АЗС снова подорожал бензин

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Красноярске в третий раз за это лето подорожал бензин. литр АИ-95 с прошлой недели подорожал на рубль-полтора, и теперь торгуется выше 56 рублей за литр. С начала лета марка прибавила в стоимости около пяти рублей.

Отметим, что новый рост цен проходит на фоне антимонопольного скандала: ранее прокуратуру попросили проверить красноярские заправки на предмет возможного ценового сговора. Ведомство пообещало провести проверку, однако на скачки цен это, судя по всему, никак не повлияло.

Министр экономики края Анна Гарнец ранее заявила, что рост цен на бензин не выбивается из общего инфляционного процесса. По ее словам, ситуация зависит не столько от стоимости нефтепродуктов, сколько от расходов на транспортировку, реализацию топлива, содержание сетей заправок и прочее.