Забившего топором девочку жителя Красноярского края отправили за решетку

Фото: СК по Красноярскому краю

Жителя Кежемского района, который убил 6-летнюю девочку, отправили в СИЗО на два месяца. Он будет содержаться под стражей до середины ноября, однако учитывая срок, необходимый на расследование и улаживание всех судебно-бюрократических проволочек, вполне возможно арест продлят и мужчина останется за решеткой на новый год.

Трагедия произошла накануне вечером в деревне Тагара. К подозреваемому в гости пришла женщина с дочкой. В этот момент пьяный мужчина начал высказывать претензии, что маленькая девочка мешает ему, после чего схватил топор и забил ее обухом.

Вероятно мужчина словил «белочку», потому что заявил, будто убивает «инопланетянина». Девочку в итоге даже не успели довезти до больницы. Мужчину тут же задержали и в тот же день избрали ему меру пресечения, а расследование поставил на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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В Красноярском крае 59-летний мужчина принял дочку соседки за инопланетянина и убил ребенка топором. Об этом рассказали в следственном комитете. Там пояснили, мужчина был пьян и заявил, что девочка ему мешает.