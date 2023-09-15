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Происшествия15 сентября 2023 7:02

Померещилось, что инопланетянка: в Красноярском крае обезумевший мужчина забил 6-летнюю девочку обухом топора

В Красноярском крае пьяный мужчина до смерти забил ребенка топором
Виктор БОРОДИН
Виктор БОРОДИН
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

В Красноярском крае 59-летний мужчина принял дочку соседки за инопланетянина и убил ребенка топором. Об этом рассказали в следственном комитете. Там пояснили, мужчина был пьян и заявил, что девочка ему мешает.

Бил обухом по голове

Трагедия произошла 14 сентября в деревне Тагара Кежемского района. 42-летняя женщина пошла в гости к своему соседу. Она взяла с собой 6-летнюю дочь. Зачем – непонятно.

Никаких развлечений для девочки не нашлось. Взрослые пили алкоголь, а конфликт начался как раз из-за ребенка. 59-летний мужчина начал высказывать претензии, что мешает ему соседская дочка, лезет во взрослые разговоры.

В один момент он и вовсе заявил, что девочка инопланетянин и ее нужно убить. После чего, мужчина вышел на веранду за топором. Обухом он несколько раз ударил ребенка по голове. Мать пыталась дочь защитить, но и сама получила.

Забивать до смерти взрослую женщину мужчина не стал. Он остановился и вышел на улицу.

Скончалась в машине скорой

До районной больницы девочку даже не успели довести. Она умерла, так и не придя в сознание.

Дело под контроль взяла краевая прокуратура. Мужчину задержали, и в ближайшее время будут допрашивать. Сейчас он находится под стражей.

Делом также заинтересовался Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального СК Алексею Еремину представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Что касается семьи погибшей девочки, на учете в органах она не состояла, а отец живет отдельно от матери и ребенка.

ЧППроисшествия: ЧП