В соцобъекты Назарово стали подавать тепло

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В соцобъекты города Назарово Красноярского края стали подавать тепло. Соответствующее распоряжение 11 сентября подписал Владимир Саар, глава города.

Тепло должно поступить до 15 сентября в следующие учреждения:

- стационарные отделения «Назаровская РБ»;

- Краевой геронтологический центр «Тонус»;

- «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер №1» филиал № 7;

- Детские сады и школы;

- «Назаровский детский дом».

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