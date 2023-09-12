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В межрайонной детской клинике №1 дали отопление. Об этом рассказали в СГК. Энергетики отметили, готовы подавать тепло и в другие организации. Рассказываем, когда отопление появится в жилых домах и социальных учреждениях Красноярска 2023.

В каких социальных учреждение Красноярска дали отопление 2023

Пока тепло есть только в одном учреждении. Это межрайонная детская клиника №1. Она находится по адресу улица Ленина, 149. Там лежат новорожденные дети.

Когда отопление будет в других социальных учреждениях Красноярска 2023

В СГК рассказали, что готовы давать тепло в садики, школы и больницы. Для этого руководству учреждений надо сделать три следующих шага:

- проверить наличие узла учета у здания;

- убедиться, что ремонт теплосетей завершен, если нет, то надо обеспечить подачу тепла по временной схеме;

- написать официальное обращение от руководителя в СГК. Адрес почтового ящика - teplosetkr@sibgenco.ru.

Когда в жилых домах Красноярска появится отопление 2023

Точной даты пока нет. В СГК говорили, что тепло в дома начнут давать в середине сентября. О подготовке к отопительному сезону энергетики обещают публично отчитаться и перед жителями.

Всех желающих задать вопросы приглашают 14 сентября в 18:00 в «Дом Кино». Адрес, проспект Мира, 88. Кроме того, можно будет получить и консультацию по начислениям за тепло и воду.