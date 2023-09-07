В Красноярске пока не определена точная дата начала отопительного сезона

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Администрация Красноярска пока не определилась с точной датой начала отопительного сезона в 2023 году. Проверки готовности жилого фонда и организаций должны завершиться до 15 сентября.

В мэрии напомнили, что отопление в дома краевой столицы начинают подавать, когда среднесуточная температура держится на отметке +8 градусов в течение пяти суток подряд. Обычно этот период наступает в конце сентября.

К отопительному сезону нужно подготовить 16 теплоснабжающих организаций, 4 631 многоквартирных домов (за это отвечают управляющие компании), а также 340 муниципальных учреждений социальной сферы.

- Мы контролируем подготовку жилого фонда к зиме, фиксируя качество этой работы актами готовности. Такие документы могут содержать замечания, которые необходимо исправить до начала отопительного сезона, - рассказал Сергей Иванов, руководитель теплосетевого подразделения СКГ.

По состоянию на ​7 сентября документы для получения паспортов готовности представили для 4 563 дома. Акты промывки и опрессовки - для 98​​% жилого фонда. Работа продолжается.

Если управляющие или ресурсоснабжающие организации не пройдут необходимых проверок, о нарушениях сообщат в надзорные органы.