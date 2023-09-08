На выборах Красноярского края проголосовал мэр краевой столицы

Фото: тг-канал Владислава Логинова

Выборы Красноярского края посетил мэр региональной столицы Владислав Логинов. Он не только отдал свой голос за кандидатов, но и проверил организационную и техническую готовность сразу нескольких избирательных участков.

Особое внимание уделил безопасности горожан. По мнению руководителя Красноярска всё в порядке и готово принимать людей в следующие три дня.

- В течение этих трёх дней мы вместе с вами определим будущее развитие нашего региона и родного города. Сегодня при поддержке Президента страны в Красноярске реализуются большие проекты. Строится метро, появляются новые школы, детсады и дорожные объекты, модернизируется общественный транспорт. Город готовится к своему 400-летию. Важно, чтобы тесная работа в этом направлении продолжилась усилиями единой сплочённой команды всех уровней власти, - заявил Логинов в своем тг-канале.