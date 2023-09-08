В Красноярском крае начались выборы губернатора
Фото: Мария ЛЕНЦ
Губернаторские выборы начались в Красноярском крае. Голосование будет идти три дня, с 8 по 10 сентября. На пост главы региона претендуют пять кандидатов. Рассказываем, как проходят выборы губернатора в Красноярском крае 2023.
Когда пройдут выбора губернатора в Красноярском крае 2023
Голосование официально стартовало утром 8 сентября. Но прийти на участок можно в течение трех дней. Выборы проходят 8, 9 и 10 сентября.
Кандидаты в губернаторы Красноярского края 8-10 сентября 2023
За пост главы региона будут бороться пять человек:
- Михаил Котюков, врио губернатора края, партия «Единая Россия»;
- Александр Глисков, депутат Законодательного Собрания края, ЛДПР;
- Андрей Новак, депутат Законодательного Собрания, КПРФ;
- Максим Маркерт, депутат Законодательного Собрания, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»;
- Ирина Иванова, депутат Законодательного Собрания, «Зеленые».
Выборы губернатора Красноярского края 2023: участки, график работы
В нашем регионе работает больше двух тысяч избирательных участков. Узнать, где находится ваш – можно на портале Госуслуг или на сайте ЦИК. Все участки открыты с 8:00 до 20:00.
Отметим, что участие в выборах смогут принять 2 050 287 человек. С собой на избирательный участок надо обязательно взять паспорт.
Дистанционное электронное голосование в Красноярском крае 2023
Воспользоваться такой функцией в нашем регионе нельзя. На избирательные участки придется идти лично.
ДЭГ (дистанционное электронное голосование) запустили только в 24 регионах страны. Красноярский край заявку не подавал.
Поменять свой избирательный участок, если вы хотите проголосовать не по месту прописки также уже нельзя. Соответствующее заявление надо было подавать на Госуслугах за 3 дня до старта выборов.
На выборах досрочно проголосовали 4383 человека
Как рассказывает Председатель Избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин, это довольно небольшое количество – всего 0,2% от общего числа избирателей региона. Всего в списки внесено более 2 миллионов человек.
Подушкин отмечает, что всего в регионе открылись 2073 избирательных участка, 401 расположен в Красноярске. Каждый пункт голосования готов к приему людей на ближайшие три дня.