В Красноярском крае начались выборы губернатора Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернаторские выборы начались в Красноярском крае. Голосование будет идти три дня, с 8 по 10 сентября. На пост главы региона претендуют пять кандидатов. Рассказываем, как проходят выборы губернатора в Красноярском крае 2023.

Когда пройдут выбора губернатора в Красноярском крае 2023

Голосование официально стартовало утром 8 сентября. Но прийти на участок можно в течение трех дней. Выборы проходят 8, 9 и 10 сентября.

Кандидаты в губернаторы Красноярского края 8-10 сентября 2023

За пост главы региона будут бороться пять человек:

- Михаил Котюков, врио губернатора края, партия «Единая Россия»;

- Александр Глисков, депутат Законодательного Собрания края, ЛДПР;

- Андрей Новак, депутат Законодательного Собрания, КПРФ;

- Максим Маркерт, депутат Законодательного Собрания, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»;

- Ирина Иванова, депутат Законодательного Собрания, «Зеленые».

Выборы губернатора Красноярского края 2023: участки, график работы

В нашем регионе работает больше двух тысяч избирательных участков. Узнать, где находится ваш – можно на портале Госуслуг или на сайте ЦИК. Все участки открыты с 8:00 до 20:00.

Отметим, что участие в выборах смогут принять 2 050 287 человек. С собой на избирательный участок надо обязательно взять паспорт.

Дистанционное электронное голосование в Красноярском крае 2023

Воспользоваться такой функцией в нашем регионе нельзя. На избирательные участки придется идти лично.

ДЭГ (дистанционное электронное голосование) запустили только в 24 регионах страны. Красноярский край заявку не подавал.

Поменять свой избирательный участок, если вы хотите проголосовать не по месту прописки также уже нельзя. Соответствующее заявление надо было подавать на Госуслугах за 3 дня до старта выборов.

На выборах досрочно проголосовали 4383 человека

Как рассказывает Председатель Избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин, это довольно небольшое количество – всего 0,2% от общего числа избирателей региона. Всего в списки внесено более 2 миллионов человек.

Подушкин отмечает, что всего в регионе открылись 2073 избирательных участка, 401 расположен в Красноярске. Каждый пункт голосования готов к приему людей на ближайшие три дня.