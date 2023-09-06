Мэр Красноярска разнес операторов и чиновников после скандала с обедами в школах

Фото: Владислав Логинов

Мэр Красноярска Владислав Логинов устроил разнос ответственным за проблемы с питанием школьников. Напомним, ранее родители учащихся нескольких школ пожаловались, что в столовых нет еды, а в учреждениях рассказали, что им приехали гнилые и замороженные продукты.

Скандал изначально закрутился вокруг одного оператора – «Межрегиональной кейтеринговой компании» из Саранска. Однако Логинов заявил, что претензии имеются и ко второму красноярскому оператору «КрасПит».

– В нескольких школах дети пока не могут приобрести питание за свой счёт. Это не допустимо. И это далеко не все претензии, которые, кстати, есть к обоим исполнителям. Есть претензии и к заказчику - дирекции по питанию. Работа по контролю операторов перед стартом учебного года не была проведена эффективно, – отметил мэр.

Логинов сообщил, что потребовал устранить все недостатки к началу следующей недели. Также мэр добавил, что будет оценивать работу исполнителей и городских ведомств, опираясь на отзывы и жалобы красноярцев, и пообещал сделать «кадровые выводы».