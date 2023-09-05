Мэр Красноярска поручил проверить школьное питание после скандала вокруг «МКК»

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Мэр Красноярска Владислав Логинов взял на контроль ситуацию с жалобами на школьное питание. Как рассказали в управлении образования, с началом нового учебного года родители пожаловались на организацию питания в школах №149, 157, 108, 137, 62, 46, 55, 78, 63 и лицее № 28.

О развернувшемся скандале «КП-Красноярск» писала накануне: родители учеников сразу нескольких школ пожаловались на пустые столовые, а в администрациях учреждений сообщили, что оператор привез им гнилье и перемороженные продукты. Как выяснилось, проблемы наблюдаются у нового поставщика «Межрегиональная кейтеринговая компания» из Саранска.

По словам депутата горсовета Александра Левого, на оператора часто пишут негативные отзывы в соцсетях, а условия контракта, который был заключен Красноярском с «МКК», якобы специально писались под эту компанию. Сам оператор обещал до конца недели разобраться с ситуацией.

– Система отстраивается, какие-то недочеты есть, мы их оперативно устраняем, и до конца недели данные вопросы будут решены, – заверил гендиректор «МКК» Тимофей Фионов.

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На проблему обратил внимание общественник Игорь Болбат, ребенок которого учится в школе №150. По словам красноярца, в пищеблоке он увидел пустую раздачу. Болбат выяснил, что к первой учебной неделе в столовые, обслуживаемые «МКК», поступило очень мало еды, а та, что приехала, была гнилой и перемороженной.

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Учебный год в Красноярске начался со скандала. В некоторых школах дети просто не смогли купить себе еду. Фарш оказался не качественным, и рисковать здоровьем учеников не стали. Впрочем, и взамен детям ничего не предложили. Рассказываем, что делать, если детей не кормят в школе в Красноярске.