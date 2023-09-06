В Красноярск доставят подозреваемую в краже 136 миллионов у Олега Митволя

Скриншот: видео «МВД МЕДИА»

В Ярославской области полицейские задержали 67-летнюю подозреваемую в хищении более 136 миллионов рублей со счетов Олега Митволя. Об этом сообщили в МВД.

Местонахождение подозреваемой было установлено в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими Красноярского края. Они выяснили, что в марте 2023 года злоумышленница, находясь в банке на территории Объединенных Арабских Эмиратов, предъявила поддельную доверенность. Этот документ позволил ей совершать действия в отношении расчетных счетов мужчины. В итоге она смогла похитить деньги Митволя.

В ближайшее время женщина будет доставлена из Ярославля в Красноярск, где ей изберут меру пресечения.

Следователем расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Сейчас проектировщик красноярского метро Олег Митволь арестован по делу о хищении 900 млн рублей. Его задержали 8 июня 2022 года в Москве, при попытке вылететь за границу. Позже он признал свою вину и пообещал «изобличить» своих пособников.

В ноябре 2022 года стало известно, что у него со счетов украли 25 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мошенники украли у арестованного в Красноярске Олега Митволя 30 миллионов рублей

Соучастники приобрели поддельные паспорта на имя двух жителей Москвы и города Канска (как они это сделали – следствие еще выясняет). С фальшивыми паспортами житель Урала отправился в офисы операторов сотовой связи, перевыпустил сим-карты на абонентские номера двух человек, один из которых и был Олег Митволь (имя второго потерпевшего не называется). Таким аферист получил доступ к мобильным банкам. (подробнее)