Мошенники украли со счета находящегося в СИЗО Олега Митволя 30 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Пока проектировщик красноярского метро Олег Митволь находился в следственном изоляторе, на его банковский счет нацелились мошенники. Напомним немного предысторию. Руководитель фирмы «Красноярск ТИЗИС» обвиняется в хищении более 900 миллионов рублей, выделенных из бюджета. Однако выяснилось, что огромная сумма денег ушла не по назначению. Митволя задержали в московском аэропорту 8 июня 2022 года, когда он пытался покинуть страну и улететь в Дубаи. Привезли в Красноярск и с тех пор он находится в СИЗО, сотрудничает со следствием и в скором времени должен начаться судебный процесс.

Пока он заперт в камере, мошенники обчистили его счета на очень крупную сумму – 30 миллионов 100 тысяч рублей. В настоящее время краевая прокуратура изучает поступившее к ней уголовное дело.

Пока всех деталей и подробностей в интересах следствия не называет, так что остаются вопросы. Но в целом схема была следующая. В апреле 2022 года 37-летнему жителю Екатеринбурга позвонил 47 летний житель Белгорода. Первый находился в своем городе – второй в московском СИЗО. Прежде они не были знакомы (очень интересно, каким образом тогда они состыковались). Белгородец предложил екатеринбуржцу почистить счета состоятельных граждан. Договорились.

Обратите внимание, что задержали Олега Митволя 8 июня. Получается, что мошенники заранее присмотрели его в качестве своей жертвы. Предположительно вторым потерпевшим стал экс-депутат одного из районов Красноярского края, отбывающий срок за тяжкое преступление.

Соучастники приобрели поддельные паспорта на имя двух жителей Москвы и города Канска (как они это сделали – следствие еще выясняет). С фальшивыми паспортами житель Урала отправился в офисы операторов сотовой связи, перевыпустил сим-карты на абонентские номера двух человек, один из которых и был Олег Митволь (имя второго потерпевшего не называется). Таким аферист получил доступ к мобильным банкам.

С апреля по июль 2022 года первый потерпевший лишился, как сказано выше, 30 миллионов 100 тысяч рублей, у второго - 148 тысяч личных денег и 93 тысячи фирмы.

На сегодняшний день ситуация такова: житель Екатеринбурга задержали в конце июля прошлого года. При обыске у него в квартире изъяли 3,4 миллиона рублей. Сейчас он находится в следственном изоляторе в Красноярске и ожидает, что его дело передадут в суд на рассмотрение. Что касается организатора аферы, у него и так внушительный послужной список судимостей за тяжкие преступления. В данный момент он отбывает наказание за мошенничество, уголовное дело по хищению 30 миллионов в отношении него еще расследуется.

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