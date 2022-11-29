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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 14:22

У находящегося под следствием проектировщика метро Красноярска Митволя украли 25 миллионов рублей

Одного из мошенников полиции уже удалось поймать
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Находящегося под следствием Олега Митволя обчистили мошенники. Летом его задержали по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей, выделенных на проект красноярского метро. Теперь же пропали деньги самого Митволя – некие мошенники увели у него 25 миллионов рублей, сообщает «Прима».

– Мошенники изготовили поддельный паспорт на имя Митволя, перевыпустили SIM-карту на настоящий номер проектировщика и через личный кабинет увели деньги. Обналичивали их 35 раз причем все далеко от Красноярска, – сообщил источник журналистов.

Сообщается, что один из мошенников уже задержан, им оказался житель Екатеринбурга. Однако он вряд ли работал один, его вероятных подельников сейчас разыскивают.