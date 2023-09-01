Олег Митволь признал вину в масштабных хищениях на проекте красноярского метро

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Олег Митволь признал вину в хищении 900 миллионов рублей на проекте красноярского метро. Сегодня дело Митволя передали в суд: сообщается, что проектировщик признал вину, его уголовное дело будет рассматриваться в особом порядке в Железнодорожном районном суде.

Митволя обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, его компания получила более 900 миллионов на изыскательские работы и разработку нового проекта метро в Красноярске. Однако работа не была выполнена в полном объеме, а подрядчик пытался выдать за собственный проект старую документацию сторонней компании тридцатилетней давности.

Митволя задержали в Москве в июне 2022 года при попытке вылететь за рубеж. Проектировщик сразу согласился сотрудничать со следствием и пообещал дать показания на высокопоставленных сообщников. Одним из них стал задержанный позднее министр транспорта Красноярского края.