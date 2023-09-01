В Красноярске передали в суд дело проектировщика метро Олега Митволя Фото: Мария ЛЕНЦ

Расследование уголовного дела в отношении Олега Митволя завершено и с обвинительным заключением уже передано из прокуратуры на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Красноярска. Об этом сообщает «Проспект Мира».

Руководитель компании-проектировщика красноярского метро обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ему вменяют около 900 миллионов рублей, полученных из бюджета на изыскательские работы и разработку нового проекта. Однако работа не была выполнена. Задержали Олега Митволя в июне 2022 года в аэропорту, этапировали в Красноярск, где он и находился сначала в СИЗО, а после был отправлен под домашний арест.

Вместе с Митволем по делу о метрополитене проходит несколько высокопоставленных чиновников Красноярского края.