Кафе «Кантри» Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Красноярска сами готовы снести скандальное кафе «Кантри», если этого не сделает владелец здания. Об этом заявил депутат Илья Зайцев в своем тг-канале.

Администрация города согласилась с мнением суда о том, что нарушения при строительстве двухэтажного здания были совершены по вине проектировщика и застройщика, а значит кафе обязан снести собственник. Если этого не будет сделано, то мэрия готова демонтировать «Кантри» за счет средств города уже в середине августа. После этого все расходы будут выставлены предпринимателям.

Заседания состоится 4 июля. Сейчас владельцы здания оспаривают решение о сносе.

Судебные тяжбы по кирпичной коробке в центре города тянутся не первый год. Строить «Кантри начали с череды скандалов, в 2018 году. Открыть кафе владелица так и не смогла. В полиции и прокуратуре пытались вычислить того чиновника, который поставил подпись под разрешением на строительство здания, но, видимо, безрезультатно.

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