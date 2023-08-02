Владелица «Кантри» требует с Красноярска 36 миллионов рублей «убытков» Фото: Мария ЛЕНЦ

Предпринимательница Ольга Грималюк подала два иска в Арбитражный суд. Она требует признать право собственности на недостроенную коробку кафе «Кантри» и возместить ей затраты на строительство и якобы упущенную выгоду.

Напомним, что после нескольких судов и апелляций, длившихся более двух лет, решение Красноярского краевого суда было оставлено в силе. По нему «Кантри» должно быть снесено до 8 августа. Но в последние дни июля владелица предъявляет результаты некой экспертизы, что здание построено правильно и нарушений никаких нет. А потому потребовала признать за ней право собственности.

Во втором иске предъявила расчеты: затраты на постройку, неполученную прибыль – итого почти 36,1 миллион рублей. Заплатить, по ее мнению, должен город. Интрига в том, что Арбитражный суд пока не принял иски к рассмотрению. По регламенту на это отводится до пяти рабочих дней.