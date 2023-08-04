Фото: СК по Красноярскому краю

В Канске Красноярского края прогремел взрыв бытового газа 4 августа 2023 года. ЧП случилось в 18.00 по местному времени. На месте работают спасатели, полиция и сотрудники следственного комитета. Публикуем видео момента взрыва бытового газа в жилом доме в Канске Красноярского края.

Специалисты установили, что эпицентр взрыва находился на третьем этаже дома. По предварительной версии ЧП произошло после того, как рабочие провели ремонт трубопровода.

В СК заведено уголовно дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда человеку».

В результате взрыва за медицинской помощью обратились 11 человек. Семеро были госпитализированы.

Как рассказали в МЧС, взрыв повредил межкомнатные перегородки в квартире, где произошел взрыв, а также окна и двери соседних квартир. Стены дома не повреждены.

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Сильный взрыв бытового газа в жилом доме прогремел в Канске Красноярского края 4 августа 2023 года. Это произошло вечером в панельной пятиэтажке. Многие люди уже вернулись с работы. Как говорят очевидцы, все произошло буквально за секунды: раздался сильный хлопок и на асфальт посыпались стекла, а потом начался пожар.

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По предварительным данным, в ЧП пострадали четыре человека, их доставили в больницу. Информации о погибших нет. Взрыв, предположительно, произошел на втором этаже: судя по видео, в одной из квартир там после взрыва началось возгорание.