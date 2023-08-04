Картина разрушений впечатляет - квартиры выгорели. Фото: МЧС
Сильный взрыв бытового газа в жилом доме прогремел в Канске Красноярского края 4 августа 2023 года. Это произошло вечером в панельной пятиэтажке. Многие люди уже вернулись с работы. Как говорят очевидцы, все произошло буквально за секунды: раздался сильный хлопок и на асфальт посыпались стекла, а потом начался пожар.
- Звук был очень сильный, я пошел гулять с собакой, она даже подскочила. Оборачиваюсь, из соседнего дома валит дым. Люди кричат, из подъезда выбегают. Пожарные и скорая очень быстро приехали, - говорит житель одного из соседних домов.
В квартирах разметало мебель и вещи. Фото: очевидцы
Фотографии последствий взрыва газа в Канске Красноярского края эпичны. Около подъезда валяются стулья, части мебели, которые вынесло в окна взрывной волной.
- У меня у бабушки выбило окна в кухне, холодильник разнесло на части. Как сама жива осталась, - говорит еще одна жительница дома, в котором произошел взрыв.
После взрыва начался пожар на площади в 30 квадратных метров, его потушили через 15 минут после вызова бригады МЧС. Стены дома остались целы: при взрыве пострадали только межкомнатные перегородки в квартире, а также окна и двери соседних помещений.
К медикам обратились 11 человек. Фото: МЧС
Уже известно, что эпицентр взрыва находился в пятом подъезде на третьем этаже. Пока неизвестно, что могло привести к столь плачевному результату, возможно виновата утечка газа. Пострадали все квартиры в этом подъезде, взрыв был довольно сильный, выбило окна, из-за пожара выгорели квартиры сверху и снизу.
К подъезду выбежало очень много людей - даже из тех подъездов, что не пострадали. Жительница дома рассказала, что в нем буквально вчера закончили менять газовые трубы, установили датчики - работы проводились в соседнем подъезде, видимо ранее их делали и в том, где произошел газ. Жители подозревают, что работы могли быть выполнены с нарушениями. Это сейчас предстоит проверить прокуратуре.
Версию подтвердили в Следственном комитете: правоохранители рассказали, что в поврежденном подъезде сегодня как раз выполнялись работы по замене трубопровода.
После взрыва СК завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
После взрыва из дома были эвакуированы 200 человек, среди них 20 детей. ЧП произошло около 18 часов вечера, когда многие семьи только-только вернулись домой с работы.
По данным регионального минздрава из-за взрыва газа пострадали 11 человек. Все они обратились за помощью к врачам. Семь госпитализированы. О погибших неизвестно. Среди пострадавших от взрыва газа в жилом доме Канска в Красноярском крае нет несовершеннолетних.
- Там кто-то есть на пятом этаже, кричат люди, стоя перед домом, в котором вместо квартир - теперь черные провалы, а из окон вылетели стекла. На место сразу приехали спасатели, они проверяют каждую квартиру. Известно, что после хлопка газа начался сильный пожар.
Из окон вылетали стекла Фото: МЧС
Сейчас на месте работают криминалисты, которые устанавливают обстоятельства произошедшего. Власти города пока не уточняли, будут ли расселять дом. Сейчас в мэрии просят граждан, чьи родственники и близкие проживали в доме, обращаться по телефонам 8-39161-32-156, 31-133, 31-615.