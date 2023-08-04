Картина разрушений впечатляет - квартиры выгорели. Фото: МЧС

Взрыв бытового газа в жилом доме в Канске 4 августа: что случилось

Сильный взрыв бытового газа в жилом доме прогремел в Канске Красноярского края 4 августа 2023 года. Это произошло вечером в панельной пятиэтажке. Многие люди уже вернулись с работы. Как говорят очевидцы, все произошло буквально за секунды: раздался сильный хлопок и на асфальт посыпались стекла, а потом начался пожар.

- Звук был очень сильный, я пошел гулять с собакой, она даже подскочила. Оборачиваюсь, из соседнего дома валит дым. Люди кричат, из подъезда выбегают. Пожарные и скорая очень быстро приехали, - говорит житель одного из соседних домов.

В квартирах разметало мебель и вещи. Фото: очевидцы

Фото взрыва газа в жилом доме в Канске

Фотографии последствий взрыва газа в Канске Красноярского края эпичны. Около подъезда валяются стулья, части мебели, которые вынесло в окна взрывной волной.

- У меня у бабушки выбило окна в кухне, холодильник разнесло на части. Как сама жива осталась, - говорит еще одна жительница дома, в котором произошел взрыв.

После взрыва начался пожар на площади в 30 квадратных метров, его потушили через 15 минут после вызова бригады МЧС. Стены дома остались целы: при взрыве пострадали только межкомнатные перегородки в квартире, а также окна и двери соседних помещений.

К медикам обратились 11 человек. Фото: МЧС

Причины взрыва газа в жилом доме в Канске

Уже известно, что эпицентр взрыва находился в пятом подъезде на третьем этаже. Пока неизвестно, что могло привести к столь плачевному результату, возможно виновата утечка газа. Пострадали все квартиры в этом подъезде, взрыв был довольно сильный, выбило окна, из-за пожара выгорели квартиры сверху и снизу.

К подъезду выбежало очень много людей - даже из тех подъездов, что не пострадали. Жительница дома рассказала, что в нем буквально вчера закончили менять газовые трубы, установили датчики - работы проводились в соседнем подъезде, видимо ранее их делали и в том, где произошел газ. Жители подозревают, что работы могли быть выполнены с нарушениями. Это сейчас предстоит проверить прокуратуре.

Версию подтвердили в Следственном комитете: правоохранители рассказали, что в поврежденном подъезде сегодня как раз выполнялись работы по замене трубопровода.

После взрыва СК завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Пострадавшие из-за взрыва газа

После взрыва из дома были эвакуированы 200 человек, среди них 20 детей. ЧП произошло около 18 часов вечера, когда многие семьи только-только вернулись домой с работы.

По данным регионального минздрава из-за взрыва газа пострадали 11 человек. Все они обратились за помощью к врачам. Семь госпитализированы. О погибших неизвестно. Среди пострадавших от взрыва газа в жилом доме Канска в Красноярском крае нет несовершеннолетних.

- Там кто-то есть на пятом этаже, кричат люди, стоя перед домом, в котором вместо квартир - теперь черные провалы, а из окон вылетели стекла. На место сразу приехали спасатели, они проверяют каждую квартиру. Известно, что после хлопка газа начался сильный пожар.

Из окон вылетали стекла Фото: МЧС

Последствия

Сейчас на месте работают криминалисты, которые устанавливают обстоятельства произошедшего. Власти города пока не уточняли, будут ли расселять дом. Сейчас в мэрии просят граждан, чьи родственники и близкие проживали в доме, обращаться по телефонам 8-39161-32-156, 31-133, 31-615.