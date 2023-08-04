Фото: МВД по Красноярскому краю

В Канске произошел взрыв газа в жилой пятиэтажке на улице Каландарашвили. Как сообщили в полиции, сообщение поступило сегодня вечером и на место немедленно выехали правоохранительные органы. Сейчас дом оцеплен, к нему пропускают только пожарные службы и скорую помощь.

По предварительным данным, в ЧП пострадали четыре человека, их доставили в больницу. Информации о погибших нет. Взрыв, предположительно, произошел на втором этаже: судя по видео, в одной из квартир там после взрыва началось возгорание.

– С 1 по 5 этаж пострадали квартиры, в одной из квартир начался пожар, – рассказали очевидцы.

В соцсетях местные жители заявили, что в этом доме как раз проводится капремонт газового оборудования. В следственном комитете эту версию подтвердили: в ведомстве рассказали, что газ взорвался при выполнении работ по замене трубопровода.

Фото: СК по Красноярскому краю

– На месте происшествия работают следователи и криминалисты краевого СК России. Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначается комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы, -- добавили в СК.

Правоохранители завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

– Сотрудники полиции и администрация г. Канска просят граждан, чьи родственники и близкие проживали в доме 19 по ул. Каландарашвили, обращаться по телефонам 8-39161-32-156, 31-133, 31-615, – добавили в полиции.