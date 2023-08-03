Фото: тг-канал мэра Дивногорска

Власти Дивногорска пообещали установить в городе камеры и фонари после убийства 16-летней девушки. Об этом сообщает мэр Сергей Егоров в своем тг-канале.

Оборудование должно появиться на пешеходной тропе, которая ведет от улицы Комсомольской к старому виадуку. Из городского бюджета на это выделили 1 миллион рублей. Отмечается, что места установки камер будут определять совместно с полицейскими.

Помимо этого, будет составлена карта криминогенных мест в Дивногорске, где в перспективе установят видеонаблюдение.

Напомним, что жестокое преступление произошло в конце прошлого месяца. Школьница пропала 22 июля, отправившись на прогулку с подругой, а через два дня ее тело нашли в лесополосе. Главным подозреваемым в убийстве оказался уголовник, который за последние 15 лет не пробыл на свободе и нескольких недель.

26 июля жители города попросили установить освещение на месте трагедии. В администрации Дивногорска тогда ответили, что благоустройство этого района планировалось, но проект не победил во Всероссийском конкурсе.