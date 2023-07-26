Дивногорцы попросили установить освещение на участке, где нашли убитой 16-летнюю девушку

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Дивногорцы попросили установить освещение и камеры на участке, где нашли убитой 16-летнюю девушку. Об этом сообщает «Проспект Мира».

Комментарии стали появляться под постом в тг-канале Сергея Егорова, мэра города. Горожане пишут:

– Стоит уделить внимание этому району города. Второе убийство за последние пять лет. Освещение и камеры пойдут на пользу;

– Необходима система «Безопасный город»;

– Это на самом деле очень ужасно, и действительно нужно обратить внимание на безопасность этих переходов с верхней на нижнюю застройку города.

На просьбы жителей ответили в администрации Дивногорска. Там рассказали, что благоустройство этого района планировалось, но проект не победил во Всероссийском конкурсе, а поэтому денег на благое дело не было. Сейчас город ищет «другие возможности установки камер в этом строительном сезоне».

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