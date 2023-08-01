В Красноярске владелица скандального кафе «Кантри» вновь судится за здание. Об этом сегодня, 1 августа, сообщил краевой Арбитражный суд.

Теперь Ольга Грималюк хочет признать право собственности на недострой. Само заявление поступило еще 28 июля.

В своем новом иске она указывает, что основным мотивом для вынесения апелляционного определения послужило наличие нарушений правил и норм противопожарной безопасности, такие как несоблюдение расстояния до соседнего здания почтовой связи Красноярского края (проспект Мира, 102). Ошибки были допущены при реконструкции здания. Сейчас предпринимательница заявлет, что у нее есть экспертное заключение, согласно которому «представленный расчет по определению безопасных противопожарных разрывов соответствует требованиям Методики определения безопасных противопожарных разрывов между жилыми домами, общественными зданиями, сооружениями». Проще говоря, дистанция между кафе и почтой соответствует всем нормам.

Напомним, что ранее здание было признано самовольной постройкой, и владелицу обязали его снести. Сделать это она должна к середине августа 2023 года. 20 июня депутат Илья Зайцев заявил, что городская администрация сама готова снести кафе, если этого не сделает Грималюк.

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18 июля стало известно, что требования прокуратуры к ИП Грималюк О.Р. повторно удовлетворены апелляционным определением судебной коллегии Красноярского краевого суда. Судебный акт оставлен без изменения. (подробнее)