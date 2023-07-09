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НовостиОбщество9 июля 2023 10:47

Красноярский «Роев Ручей» и жители города определились с именем для детеныша альпаки

Теперь его зовут Роджер
Вячеслав КУИМОВ
Фото: «Роев Ручей»

Фото: «Роев Ручей»

7 июля красноярский «Роев Ручей» и жители города определились с именем для детеныша альпаки. Опрос шел в социальных сетях.

В голосовании победило имя Роджер. Его предложила Людмила Ульянова, а затем большинство ее поддержало. Женщина получила бесплатный билет в зоопарк.

Напомним, что родители малыша приехали в Красноярск из Нижнего Новгорода в 2016 году. Парочку альпак зовут романтично – Ромео и Джульетта. Роджер появился на свет в середине июня 2023 года.

«Роев Ручей» поблагодарил красноярцев за участие в выборе имени.