Фото: «Роев Ручей»

Красноярский «Роев Ручей» просит проголосовать за имя для детеныша альпаки. Опрос идет в социальных сетях зоопарка.

Напомним, что детеныш родился 14 июня. Он находится в вольере с мамой и старшей сестрой, поэтому посмотреть на него можно уже сейчас.

Красноярцы придумывали имя для альпаки с 25 июня. Горожане предложили около 800 вариантов. Работникам зоопарка больше всего понравились имена Роджер и Джером. Сейчас в «Роевом ручье» запустили интернет-голосование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Красноярский «Роев Ручей» просит придумать имя для детеныша альпаки

Родители малыша приехали в Красноярск из Нижнего Новгорода в 2016 году. Парочку альпак зовут романтично – Ромео и Джульетта. В 2021 году у них родился первый детеныш – самочка. В зоопарке отмечают, что она «ласковая, с добрым и покладистым характером». А всего неделю назад у пары появился новый малыш, на этот раз самец. (подробнее)