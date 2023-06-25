Фото: «Роев Ручей»

Красноярский «Роев Ручей» просит придумать имя для детеныша альпаки. Свой вариант можно написать в социальных сетях зоопарка.

Родители малыша приехали в Красноярск из Нижнего Новгорода в 2016 году. Парочку альпак зовут романтично – Ромео и Джульетта. В 2021 году у них родился первый детеныш – самочка. В зоопарке отмечают, что она «ласковая, с добрым и покладистым характером». А всего неделю назад у пары появился новый малыш, на этот раз самец.

Посмотреть на нового обитателя зоопарка можно уже сейчас в вольере альпак. Там его опекает мама и старшая сестра.

Фото: «Роев Ручей»

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