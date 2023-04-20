В Красноярске до суда дошло дело устроившей стрельбу в детском саду Полины Дворкиной

Полина Дворкина. Фото: СК по краю

20 апреля в суд ушло дело Полины Дворкиной, которая убила отца и собиралась расстрелять мальчиков в детском саду. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края. Дворкину обвиняют в убийстве по мотивам вражды и в покушении.

В марте 2022 года 19-летняя жительница Красноярска застрелила из ружья своего отца в квартире на улице Мечникова. Следствие пришло к выводу, что девушку к этому привели идеи радикального феминизма.

В тот же день она отправилась в детский сад недалеко от дома. Дворкина собиралась расстрелять мальчиков – таким зверским способом она собиралась привлечь внимание к тому, что, по ее мнению, у мужчин все деньги и власть.

Ее остановили три воспитательницы, которые заметили, что из-под пальто посетительницы торчит ружье. В борьбе Дворкина смогла выстрелить, но никто не пострадал. Женщин, которые спасли детей, в дальнейшем представили к наградам МВД и СК, а также медалью «За отвагу».

Рассматривать дело Полины Дворкиной будет Красноярский краевой суд. Напомним, что ранее ее оштрафовали за феминистский манифест.