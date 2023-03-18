Мать найденного на улице в Красноярске мальчика рассказала о пропаже сына Фото: Мария ЛЕНЦ

Мать найденного на улице в Красноярске 5-летнего мальчика рассказала свою версию того, как пропал сын. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

Выяснилось, что 26-летняя девушка с супругом и тремя детьми (1,3 и 5 лет) переехали в Красноярск из Ирбейского района несколько месяцев назад. По версии матери, она с мужем ушла на работу, оставив детей под присмотром 20-летней знакомой. Когда девушка отвлеклась, старший сын надел первую попавшуюся одежду и ушел. Няня пыталась сама найти ребенка, но не смогла и сообщила об этом матери мальчика.

В МВД передают, что со дня переезда на нынешнее место жительства в поле зрения полиции не попадала. Сейчас проверяется версия матери: опрашиваются соседи и девушку, с которой были оставлены дети.

Напомним, что мальчика нашли во дворе на Тотмина в одежде не по размеру и сланцах утром 18 марта. Он не смог рассказать, где живет и кто его родители. Полицейские разыскали мать примерно через час после обнаружения малыша.