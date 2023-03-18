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НовостиОбщество18 марта 2023 8:04

В Красноярске разыскали мать найденного на улице мальчика

С ней работают полицейские
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске разыскали мать найденного на улице мальчика

В Красноярске разыскали мать найденного на улице мальчика

Фото: Мария ЛЕНЦ

18 марта в Красноярске полицейские разыскали мать найденного на улице мальчика. Об этом сообщает МВД по краю.

Сейчас полицейские везут женщину в отдел полиции, где находится ее сын. Подробности в пресс-службе ведомства обещали рассказать позднее.

Напомним, что ребенка нашла красноярка во дворе дома на Тотмина. В почти нулевую температуру он сидел на улице в старой легкой одежде не по размеру и сланцах. Где он живет и кто его родители мальчик назвать не мог.